Letafet’te nostalji rüzgarı

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekanı Letafet’te, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Soner Olgun sahne aldı.

Olgun, usta sanatçıların geçmişten günümüze kadar uzanan popüler parçalarını başarılı bir şekilde yorumlayarak, dinleyenlerine hareketli ve nostaljik bir gece yaşattı.

Sanatçı, yaklaşık iki saat süren konserde hayranlarından gelen istek şarkılara da yer vererek, unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu.