Donanma Mağusa’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Donanması’nın son yıllarda yapılan çalışmalarla gelişmekte olduğuna işaret ederek bunun KKTC’ye güç verdiğini söyledi.

“En güneydeki Türk devleti olarak biz Anavatan ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaparak buradaki insanlarımızın hak ve çıkarlarını aynı zamanda ulusal güvenliğini korumakla mükellefiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’da yaşanan gelişmelerle deniz donanmasının öneminin altını çizdi.

Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iş birliği ile olabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle dünyaya anlatmaya devam ettiklerini belirtti.

Gazimağusa Deniz Komutanı, Eğitim Filotillası Komodoru, Öğrenci Kafile Komutanı, TCG İskenderun Komutanı ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Komutanı ve öğrencilerden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Tatar’a 2-5 Ekim tarihleri arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı açık deniz etkinlikleri ve Kıbrıs Adası’nda düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi.

Üstel: Onur duyduk

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Limanı’na demirleyen TCG İskenderun ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinde eğitim faaliyetleri yürüten MiIlli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Mağusa Deniz Komutanı Dz. Alb. Ayhan Yaman, Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, TCG İskenderun Gemisi Komutanı Albay Nuri Duyku, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Gemisi Komutanı Albay Alper Çekiç ve Yüksekokulda eğitim gören üç Kıbrıslı Türk öğrenci yer aldı.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki gücüne ve başarısına vurgu yaparak, KKTC’ye zaman zaman gelen gemilerin de hem Anavatan Türkiye’nin hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeye verdiği değerin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, gemileri KKTC limanlarında görmekten büyük bir onur duyduklarını kaydetti ve heyet ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Töre: Denizlerde güçlü olmalıyız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Limanı'na demirleyen TCG İskenderun ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerinde eğitim faaliyetleri yürüten MiIlli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu heyetini kabul etti.

Başkan Töre, kabuldeki konuşmasında denizlerde güçlü olma mecburiyetinde olduklarına işaret ederek, Doğu Akdeniz’de cereyan eden son gelişmeler ışığında denizciliğin öneminin çok daha fazla arttığını kaydetti.

KKTC’de askeri üs olarak bir deniz limanı açılmasını da umut ettiklerine değinen Töre, Doğu Akdeniz’e kıyısı bile olmayan ülkelerin bölgede konuşlandığı bir ortamda Türk tarafının böyle bir tasarrufta bulunmasının bölgedeki güç dengelerini de etkileyebileceğini vurguladı.

Gemilerin KKTC limanlarında demirlemesi ve öğrencilerin de ülkeyi tanımalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Töre, öğrencilere başarılar diledi.

