Önce Atina’ya gitti

ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bugün Washington’da görüşecek olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önce Atina’ya giderek Başbakan Kiriyakos Mitsotakis’le bir araya geldi. İki lider, Washington’da ele alınacak konuları değerlendirdi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden’in kendisini görüşmeye davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hristodulidis; Biden’in davetinin, “Kıbrıs’ın uluslararası ve bölgesel konumunun güçlendiğini gösteren bir dizi gelişmenin akabinde gerçekleşen bir başka önemli gelişme olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak son dönemde yaptıkları girişimlerin uluslararası toplumda memnunlukla karşılandığını” savundu.

Yoğun çabaları sayesinde bugüne kadar birçok olumlu gelişme kaydettiklerini, bundan sonra da gerek savunma ve güvenlik gerekse de yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler olacağını ifade eden Hristodulidis, uluslararası konumlarının güçlenmesinin Kıbrıs sorunundaki hedeflerine ulaşmalarını da daha kolay hale getirdiğini belirtti.

Hristodulidis, “tüm sorunlara ve zorluklara karşın işgalin sona ermesi, özgürlük ve ülkenin yeniden birleşmesinin ana hedefleri olduğunu” belirttiği konuşmasında “belirli bir plan temelinde çalıştıklarını ve bu planın sonuç getirmeye başladığını görmekten mutluluk duyduğunu” vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başladığını görmenin kendisini daha da mutlu kılacağını ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve AB’nin, çabalarını görerek desteklediğini de savundu.

30 Yıllık Ambargo Yıkılıyor

Öte yandan gazete, "30 Yıllık Gayriresmi Ambargo Yıkılıyor" başlığı altında verdiği haberde,

Hristodulidis-Biden görüşmesinin, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına karşın, Washington saatiyle 15.30-16.30, Kıbrıs saatiyle ise 22.30-23.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

"Politis: Olumlu Beklentiler Ancak Yanlış Yorumlanma Tehlikesi – Biden’le Görüşmenin İçeriği Göstermelik Değil Esaslı -Başkan Yeniden ‘Olumlu Açıklamalar’ Duyurusu Yaptı.

Alithia: Biden’in Daveti Uluslararası Konum İçin – Başkan Kıbrıs Sorununa Değil ‘Uluslararası Girişimler ve Kıbrıs-ABD İlişkilerine Değiniyor.

Haravgi: Hristodulidis Hedefin İşgalin Sona Erdirilmesi Olduğunu Söyledi.”