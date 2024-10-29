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Komplo kurbanıymış 

Ayrılmak isteyen sevgilisini demir çubukla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Kırlar suçlamaları reddetti

Komplo kurbanıymış 
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ayrılmak isteyen sevgilisini darp etmekle suçlanan Mehmet Kırlar, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kırlar, mahkemede, “Bana komplo kurdular. Komplo kurbanıyım” diyerek suçlamaları reddetti.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 20 Ekim 2024 tarihinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının vücudunun muhtelif yerlerine önce elleriyle vurduğunu, ardından demir çubuk ve tahta sopayla vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.
Zanlının, 27 Ekim’de tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Zanlı, “Bana kız arkadaşımın ailesi komplo kurdu” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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YORUMLAR
Vatandaş
Vatandaş - 1 saniye Önce

Şu tipe bakarmısınız,ha hayvan ha yaratık..Allah belanı versin ibne,erkekliğin çaresin kadınlara söker senin pislik...Geciktirmeden sınırdışı edilmeye hak kazandı bu dallama...

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