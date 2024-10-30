Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz." mesajını yazdı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 745 bin 920 kişi tarafından ziyaret edildi.

Milyonlarca insan Cumhuriyeti kutlamak için sokaklarda

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sokakları doldurdu. Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek geleneksel “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”ne yoğun katılım oldu.

Korteje katılanlar Bağdat Caddesi’nden başlayarak kortejle beraber ilerledi.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen motosikletler Bağdat Caddesi boyunca korna çalarak ilerledi.

Diğer yandan, Bağdat Caddesi’nde saat 19.00’da başlayan 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne de yoğun katılım oldu.

Dev ekranların da kurulduğu cadde, Türk bayraklarıyla donatıldı.

7'den 70'e herkes Türk bayraklarıyla saat 19.00'da başlayan yürüyüşe katıldı.

İzmir'de özel vals

Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyet'in ilanının 101’inci yılı kutlamaları kapsamında gönüllüler ve öğrencilerden oluşan 100 kişilik bir grupla Kuşadalılara eşsiz bir vals gösterisi sundu. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı öncesi İstanbul semalarında iki uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde uçuş yaptı.

Kuleli ve Boğaz çevresinde selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareketlerini seyredip cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı selamlama uçuşu yaklaşık 35 dakika sürdü.

