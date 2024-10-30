İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine saldırı düzenledi. Beş katlı bir binanın vurulduğu saldırıda en az 93 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli yaralandı ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi.

Kemal Advan Hastanesi müdürü Hüsam Ebu Safiye, tüm doktorları yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordunun beş katlı bir binayı vurması sonucunda 93 Filistinli hayatını kaybetti.

Açıklamada, enkaz altın kalan çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, yaralıların olduğu da aktarıldı.

El Cezire'nin bildirdiğine göre olay yerinde büyük beton parçalarının altında kalanların çıkarılmasına yardımcı olacak uygun ekipman ve makine bulunmuyor. Gazze'deki Kamal Advan Hastanesi Genel Müdürü Hüsam Ebu Safiye, onlarca yaralının tesise ulaştığını söyledi ve tüm cerrahları yaralıları tedavi etmek üzere hastaneye dönmeye çağırdı.

Hastanedeki kaynak yetersizliği nedeniyle yaralıların çoğunun ölebileceğini söyleyen Safiye, “Dünya harekete geçmeli ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sadece seyretmemeli. Dünyayı hastanedeki onlarca yaralıyı tedavi etmek üzere uzman tıbbi heyetler göndermeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kamal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tedavi eden başlıca tıbbi tesis.

İsrail güçleri günler önce buradaki onlarca sağlık personelini gözaltına almış ve yaralılarla ilgilenecek sadece üç doktor bırakmıştı.

Yaralıları kurtarmaya giden Kızılhaç'ı vurdular

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın Sur kentinde düzenlediği saldırıda yaralananları kurtarmaya giden Kızılhaç ekibini hedef aldı. Lübnan Kızılhaçı, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde düzenlenen saldırıda yaralananları kurtarmaya giden ilk yardım ekibini hedef aldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Kızılhaç açıklamasına göre, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği saldırının ardından güvenli yolun sağlanması amacıyla UNIFIL ile koordinasyon için gerekli temasları yapan Kızılhaç ilk yardım ekipleri yaralıları kurtarmak için bölgeye hareket etti. İsrail ordusunun saldırı bölgesine ulaşan Kızılhaç ekiplerini ve ambulansları füzelerle hedef aldığına yer verilen açıklamada, bir füzenin isabet etmesi sonucu iki ambulansın zarar gördüğü, sağlık görevlilerinin yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve merkezlerine geri döndüğü belirtildi.