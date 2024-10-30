29 Ekim gururla kutlandı

Abdullah SUİÇMEZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Merit Park Hotel misafirleri ve otel personelleri tarafından coşkulu etkinlikler ile kutlandı. Cumhuriyet’in 101. yılına özel düzenlenen kutlamalar, kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen kortejde dağıtılan bayraklar gururla dalgalanırken, söylenen marşlara bayramın coşkusunu artırdı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam saatlerinde düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile devam etti. Keman ve piyano eşliğinde gerçekleşen balo, Merit Park Hotel’in eşsiz atmosferinde, misafirlerin bayram coşkusunu adeta bir senfoniye dönüştürdü. Türk müziğinin en özel eserleriyle renklendirilen bu gece, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinliklerde, Meritta Club personelinin hazırladığı Zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı. Türk kültürünü ve ruhunu yansıtan bu gösteri, izleyenlerden tam not alırken, misafirlerin alkışlarıyla taçlandı.





Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 09:41