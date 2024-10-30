banner564

29 Ekim gururla kutlandı

Merit Park Hotel’de misafirler ve personelin katılımıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri beğeni topladı

29 Ekim gururla kutlandı
banner598

Abdullah SUİÇMEZ 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Merit Park Hotel misafirleri ve otel personelleri tarafından coşkulu etkinlikler ile kutlandı. Cumhuriyet’in 101. yılına özel düzenlenen kutlamalar, kortej yürüyüşü ile başladı. Düzenlenen kortejde dağıtılan bayraklar gururla dalgalanırken, söylenen marşlara bayramın coşkusunu artırdı. 
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, akşam saatlerinde düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile devam etti. Keman ve piyano eşliğinde gerçekleşen balo, Merit Park Hotel’in eşsiz atmosferinde, misafirlerin bayram coşkusunu adeta bir senfoniye dönüştürdü. Türk müziğinin en özel eserleriyle renklendirilen bu gece, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.
Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinliklerde, Meritta Club personelinin hazırladığı Zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı. Türk kültürünü ve ruhunu yansıtan bu gösteri, izleyenlerden tam not alırken, misafirlerin alkışlarıyla taçlandı.


 

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 09:41
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Marşlar birlikte söylendi
Marşlar birlikte söylendi
  1. MAGAZİN

banner471

banner473