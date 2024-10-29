Bedava ikamet

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Olamide Mulfeula Ewenla ile Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu hakkındaki soruşturma devam tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların ülkede kalacak yeri olmadığı, ayrıca Olamide Mulfeula Ewenla’nın bir ay önce uyuşturucu suçundan tutuklandığı ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik Şubede görevli polis memuru, 17 Ekim 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da şüpheli olarak görülen Olamide Mulfeula Ewenla’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır 4 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 600 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Uyuşturucuyu paketlere sardı

Polis, tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla 8 gram olarak 6 bin TL’ye Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’dan aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının 8 gram uyuşturucuyu 12 ayrı foil kağıdında sarıp paket haline getirdiğini, 5 paketini Lefkoşa’da bir şahsa 4 bin TL’ye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Nnaemeka Lbuinus Ukwuagu’nun aynı gün Göçmenköy’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, Ukwuagu’nun üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada ise 12 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Ukwuagu’nun ifadesinde 140 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını Ewenla’ya, 92 gramını başka bir şahsa verdiğini, cebinde ve evinde bulunan toplam 40 gram uyuşturucunun da satın aldığı 140 gramdan arta kalan miktar olduğunu söylediğini açıkladı.

Polis memuru, Ewenla’nın da evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

10 gün tutuklu kaldılar

Polis, zanlının Ewenla’dan aldığı 6 bin lirayı uyuşturucu temin ettiği şahsa verdiğini söyledi.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlı Olamide Mulfeula Ewenla’ın 2024 yılı Eylül ayında 5 gram uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanarak, teminatla serbest kaldığını, o suçtan askıda davası olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların muhaceret izninin 30 Eylül 2024 tarihinde sonlandığını, herhangi bir öğrenci kayıtlarının tespit edilmediğini belirten polis, kalacak yerleri olmadığını da belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.