Hayati tehlikeleri yok

Abdullah SUİÇMEZ-Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza 2 salon aracın çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis Basin Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün akşam saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.

Cüneyt Korkmazer (E-44), yönetimindeki GV 912 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada, Turunçlu yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Turunçlu istikametine doğru dönüşe geçti.

Sürücü, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Mert Kuni (E-23) yönetimindeki KZ 418 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden KZ 418 plakalı araç bordür taşlarına çarpıp yol içerisinde tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KZ 418 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cahit Üçok (E-42) ve Ekrem Zeden (E-33) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.