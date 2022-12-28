Turizm hareketlenecek

Ercan Havalimanı’nın yeni yıl öncesi ve sonrası özel uçaklar hariç, 304 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet vereceği bildirildi. T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın 29 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında 304 uçağa ev sahipliği yapacağı kaydedildi. Açıklamada, Ercan Havalimanı’na uçan Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Anadolujet Hava Yolları’nın yeni yıl nedeniyle ek seferler koyduğu, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirileceği belirtildi.

En fazla uçuş 30 Aralık’ta

Bu çerçevede, Ercan Havalimanı 30 Aralık'ta yoğun bir uçak trafiği yaşayacak. 30 Aralık’ta 44 geliş ve 40 gidiş olmak üzere 84 uçağa, yeni yılın ilk günü ise 29 geliş ve 32 gidiş olmak üzere 61 uçağa hizmet verilecek. Gidiş seferinde Ercan Havalimanı’nda üç uçak yolcu alıp sefer gerçekleştirecek. 29 Aralık Perşembe günü Ercan Havalimanı’na 32 uçak iniş yapacak, 32 uçak da havalimanından ayrılırken, 30 Aralık Cuma günü Ercan’a 44 uçak gelecek, 84 uçuş gerçekleştirilecek. 4 uçak ise havalimanında kalarak ertesi günü uçacak. Yılın son günü olan 31 Aralık’ta ise havalimanında 44 uçağa hizmet verilecek. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2023’te Ercan Havalimanı’na 61 uçak gelip gidecek (29 geliş, 32 gidiş). 3 uçak havalimanında kalacak. 2 Ocak Salı günü ise 26 uçak geliş 25 gidiş olmak üzere toplam 51 uçak Ercan’a gelip gidecek. 1 uçak havalimanında kalacak ve ertesi gün yolcularını alarak alandan ayrılacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat, güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, 10:50