Bunu da gördük

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan ve seçim sürecinde bir başka adayı desteklediği iddia edilen Serkan Ergün, dün araç bakım yerine giderek orada bulunan belediye başkanı Yüksel Çelebi ile tartışmaya başladı. İddiaya göre “beni işten mi atacaksın?” diyen Serkan’a, başkan Çelebi “git işinin başına’ karşılığını verdi.

Serkan’ın, olay yerindeki aracının bagajını açarak av tüfeğini çıkarması üzerine kaçmaya başlayan belediye başkanı Çelebi, bu sırada düşerek ayağını incitti.

Serkan’ın bir el ateş açtığı, ancak başkana isabet etmediği belirtilirken, olay yerinde bulunan belediye çalışanı Hasan Altunoğlu’nun düşme sonucu ayak bileğinin çatladığı belirtildi.

Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş bu olay tüm kesimleri rahatsız etti. Polis kısa sürede Serkan Ergün’ü tutuklarken, başkan Çelebi ile Altunoğlu hastaneye kaldırıldı.

Aracından tüfeği alıp ateş açtı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün sabah 08.45 sıralarında, Dikmen'de Belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Serkan Ergün, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı.

Bu esnada Çelebi belediye çalışanlarının yardımıyla olay yerinden uzaklaşıp koşmaya başladı. Saldırganın da tüfekle peşinden gittiği iddia edilirken, Çelebi, ambarların bahçe duvarından atlarken ayağını incitti. Bölge hayvancılarından Ahmet Toğer, başkanın peşinden koşan saldırganın önünü keserek elindeki tüfeği aldı.

Çalışanlar yakaladı

Belediye çalışanları da Ergün’ü yakalayarak, polise haber verdi. Olay yerine giden Çevik Birlik, Ergün’ü gözaltına alarak, Lefkoşa Adli Şube’ye teslim etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Ergün bugün mahkemeye çıkarılacak.

Kısa sürede taburcu

Yaşanan hengame esnasında belediye çalışanı Hasan Altunoğlu’nun da düşme sonucu ayak bileğinin çatladığı belirtildi. Altunoğlu ile belediye başkanı Yüksel Çelebi hastaneye kaldırılarak tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görgü tanığı olayı anlattı

Yaşananları Diyalog Gazetesi’ne anlatan Ahmet Toğer, olay yaşandığı sırada hayvanlarını otlattığını söyleyen, bir el silah sesi duyduğunu, ardından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin belediyeye ait ambarlardan Çevik Birlik istikametine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi. Silahla bir kişinin Çelebi’nin arkasından koştuğunu gördüğünü ifade eden Toğer, saldırganın elinden av tüfeğini önünü keserek aldığını sonrasında ise belediye çalışanları tarafından yakalandığını anlattı.