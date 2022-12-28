5 kişi aranıyor

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı Deveciler suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Suç örgütünün üyelerinin, 4 olayda 5 kişiyi öldürdükleri bildirildi. Suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy da tutuklanırken, 5 kişinin arandığı bildirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 23 Aralık'ta Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

DHA'da yer alan habere göre zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen zanlılardan ise de aralarında "Deveciler" olarak bilinen suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un da bulunduğu 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Elebaşı, KKTC'de 2 korumasıyla yakalanmıştı

Kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için 23 Aralık'ta özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlenmiş, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un da arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumali İncesoy, KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Yaşar İncesoy da İstanbul'da lüks evinde yakalanmıştı.

2 kalaşnikof, 36 tabanca ele geçirilmişti

Bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü makineli 36 tabanca ve 7 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler, sinyal kesici cihaz ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu yaptığı paylaşımda, "Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu; Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi. Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulunmuştu.