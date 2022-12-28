Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız” dedi.

25 Aralık yerel seçiminde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanlığına yeniden seçilen Ali Karavezirler, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti. Karavezirler, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız. Yine birleştirici, uzlaştırıcı olacak, kararlılıkla çalışacağız. Bizlere güveniniz, desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca 22 köyümüze yine eşitlik, dürüstlük ve adaletle hizmet vereceğiz” diyen Karavezirler, seçimlerde halkın takdiriyle sorumluluk üstlenecek Belediye Meclis Üyelerini, muhtar ve azaları kutladı; seçimde yarışan tüm adaylara demokrasiye ve beldeye katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Açıklamasında, “Seçimlerde bize güvenen insanımızı mahcup etmeyecek, tercihini farklı adaylardan yana kullanan seçmenlerimizin de gönlünü kazanacağız” diyen Karavezirler, şöyle devam etti:

“En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak. Yeni dönemde projelerimizi hayata geçirecek, sahip olduğumuz değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyacağız. Kalavaç, Cihangir, Beyköy, Akıncılar, Yeniceköy, Meriç, Kırıkkale, Erdemli, Balıkesir, Çukurova, Düzova, Gökhan, Demirhan, Yiğitler, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy ve Değirmenlik'deki tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Söz verdiğimiz gibi yeniden birlikte, çok daha güzel günlere...”

