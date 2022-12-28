banner564
banner556

Seçmenlere teşekkür etti

Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız” dedi

Seçmenlere teşekkür etti

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız” dedi.
25 Aralık yerel seçiminde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanlığına yeniden seçilen Ali Karavezirler, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti. Karavezirler, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız. Yine birleştirici, uzlaştırıcı olacak, kararlılıkla çalışacağız. Bizlere güveniniz, desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca 22 köyümüze yine eşitlik, dürüstlük ve adaletle hizmet vereceğiz” diyen Karavezirler, seçimlerde halkın takdiriyle sorumluluk üstlenecek Belediye Meclis Üyelerini, muhtar ve azaları kutladı; seçimde yarışan tüm adaylara demokrasiye ve beldeye katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Açıklamasında, “Seçimlerde bize güvenen insanımızı mahcup etmeyecek, tercihini farklı adaylardan yana kullanan seçmenlerimizin de gönlünü kazanacağız” diyen  Karavezirler, şöyle devam etti:
“En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak. Yeni dönemde projelerimizi hayata geçirecek, sahip olduğumuz değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyacağız. Kalavaç, Cihangir, Beyköy, Akıncılar, Yeniceköy, Meriç, Kırıkkale, Erdemli, Balıkesir, Çukurova, Düzova, Gökhan, Demirhan, Yiğitler, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy ve Değirmenlik'deki tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Söz verdiğimiz gibi yeniden birlikte, çok daha güzel günlere...”
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘2023 zafer yılı olacak’
‘2023 zafer yılı olacak’
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473