10’ar bin TL ödediler

Lefkoşa’da meydana gelen olayda akrabalarıyla alay ettiği gerekçesiyle Mehmet Haraç’ı kaçırıp darp eden Nurullah Batıray, Mehmet Sert ve Mehmet Ali Keskin şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların Haraç’la konuşmak için buluştukları ancak zorla Çağlayan Parkı’na götürüp meydan dayağı attığı belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlıların 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30 sıralarında konuşmak için kandırıp buluştukları Mehmet Haraç isimli şahsı araca bindirip, Surlariçi bölgesinden Çağlayan Parkı’na götürdüklerini söyledi.

Polis, zanlıların akrabalarıyla alay ettiği gerekçesiyle parka götürdükleri Mehmet Haraç’ı araçtan indirip darp ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Mehmet Haraç’ın vücudunun çeşitli yerlerine yumruk attığını, kafasını yere vurduktan sonra araç içerisinden sopa çıkarıp tehditkâr hareket ettiklerini söyledi.

Polis memuru, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlıların aynı gün yakalandığını belirtti. Gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis memuru, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit taminat yatırması ve ikişer kefilin 200’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Zanlılar ‘zorla insan kaçırma, ciddi darp, tecavüzkar alet taşıma’ suçlarından yargılanacak.