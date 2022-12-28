YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP ve DP’nin ittifaktan zararlı çıktığını, çünkü UBP ve DP seçmeninin ittifak adayına oy vermediğini söyledi. Arıklı“Bundan sonra bizim ittifak yapmamız söz konusu olamaz” dedi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Girne ve Gazimağusa’nın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Erhan Arıklı, “Lefkoşa’da Harmancı bütün anketlerde öndeydi” dedi.

Arıklı, “Seçimlerde umduğumuzu bulamadık ittifakın beklentileri çok farklıydı onların uzağında kaldık” ifadelerini kullandı, YDP'nin ve Demokrat Parti’nin (DP) bu ittifaktan zararlı çıktığını vurguladı.

Belediye meclis üyelerinde beklentinin altında kaldıklarına özellikle dikkat çeken Arıklı, sebebinin de ‘aday gösterilmemesi’ olduğunu söyledi.

Arıklı, “UBP’nin adayının yanında bizim adaylarımızın gidip kendilerine oy istemeleri çok doğru olmazdı zaten öyle bir kampanya da yürütülmedi” ifadelerini kullandı.

Beklentilerin çok altında kaldık

Gerek YDP’nin, gerekse DP’nin belediye meclis üyelerinin adeta başsız şekilde çalıştıklarının altını çizen Arıklı, dolayısıyla beklentilerinin çok altında kaldıklarını söyledi.

“Bu seçimlerde gücümüzü gösterebilecekken o noktadan uzakta kaldık” diyen Arıklı, yapılan seçimlerde kazananın 'çok ciddi bir başarı elde ettik' diyebilecek, kaybedenin de 'ezildik' diyebilecek bir durumu olmadığını vurguladı.

“Bundan sonra bizim ittifak yapmamız söz konusu olamaz” ifadelerini kullanan Arıklı, yerel ve genel seçimlerde ittifakın doğru bir iş olmadığını gördüklerini söyledi.

Girne ve Gazimağusa’nın kendileri için hayal kırıklığı olduğunu vurgulayan Erhan Arıklı, “Lefkoşa’da Harmancı bütün anketlerde öndeydi” dedi.

Bütün bölgelerde UBP’nin seçmeninin karar verdiğini dile getiren Arıklı, “UBP ve DP seçmeni ittifakın adayına oy vermedi, CTP’ye oy verdi ilginç gerçekten...” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in ittifakın samimi taraftarı olduğunu kaydeden Arıklı, kendisi de dahil üç partinin genel başkanlarının ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

“Geri kalanların ince hesapları vardı” diyen Arıklı, UBP’de samimi çalışmayan milletvekillerinin olduğunu gördüklerini de ifade etti.

Bütçe hayata geçtikten sonra her üç partinin başkanının da genel bir değerlendirme yapacağının altını çizen Arıklı, hükümet kurarken protokolde hedeflerinde belirli maddelerin olduğunu, onların ne noktada olduğunun da konuşma zamanının geldiğini belirtti.

Rutini devam ettirmek için hükümette durmanın bir anlamı yok

“Vatandaşa verdiğimiz sözler var” diyen Arıklı, rutini devam ettirmek için hükümette durmanın bir anlamı olmadığını vurguladı.

Arıklı, bütçe görüşmelerinin başladığını, bütçenin yüzde 90’ının ise maaşlara gittiğini kalanıyla da hizmet yapabilmenin çok zor olduğunu ifade etti. Arıklı, “Bizim mutlak suretle kaynak yaratmaya ihtiyacımız var, umarım diğer bakanlıklar da kaynak yaratma konusunda bizim bakanlığımız gibi olur” dedi.

