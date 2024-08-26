Büyük başarı!

Lefkoşa sokaklarında yürümesi ve yıllar boyu aynı kıyafeti giymesiyle bilinen 44 yaşındaki Gana uyruklu Abubakar Uthman, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Yardımseverlerin desteğiyle ve karton toplayarak yaşamını idame ettiren, sokaklarda uyuyan Uthman’ın 5 bin 807 gün ülkede kaçak kaldığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Ağustos 2024 tarihinde, saat 18.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Abubakar Uthman’nın yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2008 tarihinden itibaren 5 bin 807 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

