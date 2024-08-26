‘Cinsel suç’ kapsamında

Lefkoşa’da misafir olarak iş yerinde arkadaşının 16 yaşındaki kızına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edilen 44 yaşındaki Cuma Usanmaz şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının genç kıza 600 TL verdiği, iç çamaşırı almasını söylediği, elini öptükten sonra belinden çekerek cinsel saldırıda bulunduğu açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Ağustos 2024 tarihinde 02.15-04.00 saatleri arasında Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir tatlıcı dükkanı içerisinde misafir olarak bulunan zanlının aynı iş yerinde babasına yardım eden 16 yaşındaki kıza, dükkanda kimsenin olmadığı bir sırada cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının genç kıza “sana 600 TL vereyim hem alt hem üst al, tişörtü siyah alma, pembe ya da beyaz al” dediğini, 16 yaşındaki kızın ne demek istediğini sorması üzerine sutyen al diyerek, cinsel taciz suçu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra 16 yaşındaki kızın sağ elinden öptüğünü, “ben de bir öpücüğü hak ettim” dedikten sonra genç kızı belinden tutup kendine çekerek cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının TC vatandaşı olduğunu, ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.