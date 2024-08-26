Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, Esentepe bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Esentepe bölgesindeki sahiller ve çevreye atılan çöpler toplandı. Toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık noktalarına götürüldü.
Dernek yetkilileri, çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yaparak, toplumun duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.
Etkinliğe katılan gönüllüler, çevre bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini ve bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, bu tür etkinliklerle çevre bilincini artırmayı ve bölgenin temiz kalmasını sağlamayı hedefliyor.
Örnek etkinlik
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile gönüllüler sahillerdeki çöpleri topladı
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, Esentepe bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Esentepe bölgesindeki sahiller ve çevreye atılan çöpler toplandı. Toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık noktalarına götürüldü.
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YORUMLAR
Turkish Power - 58 dakika Önce
Yalan dolan söz yine sıçmış batırmış bre kılpayı etrafa sıçıp bastıranlar sokulanlar mı senin kıprıslıyık diyen adamın değil mi Türkiye’den gelip yerleşenler ne koymuş be sana girmiş çıkaramıyorsun
Doğru Söz @Turkish Power - 4 dakika Önce
Türkiye ve saksocusu olduğun RTE bu kadar iyi ise niye geldin?
Memlekete doluşan kalitesiz mahlûklar bu güzel insanlara hem kızıyor hem de gülüyor. Kızma sebepleri yarattıkları iş hacmini küçültmeleri. Gulme sebepleri, 1- bizim para ile yaptığımızı bu enayiler beleş yapıyor. 2- oh onlar da bizim pisliklerimizi temizliyir.