Örnek etkinlik

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, Esentepe bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Esentepe bölgesindeki sahiller ve çevreye atılan çöpler toplandı. Toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık noktalarına götürüldü.

Dernek yetkilileri, çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yaparak, toplumun duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Etkinliğe katılan gönüllüler, çevre bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini ve bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, bu tür etkinliklerle çevre bilincini artırmayı ve bölgenin temiz kalmasını sağlamayı hedefliyor.

