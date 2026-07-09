Büyük coşku yaşandı

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen İskele Festivali, 10 gün boyunca kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival, kapanış gecesinde sahne alan Semicenk konseriyle görkemli bir finale imza attı.

Festivalin son gecesinde sahneye çıkan Semicenk, binlerce hayranıyla buluştu. Rekor katılımla gerçekleşen konser, festival tarihinin en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.

Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirirken, gece boyunca büyük bir coşku yaşandı. Semicenk'in sahne performansı ve enerjisi izleyicilerden tam not alırken, konser sık sık alkışlarla kesildi.

On gün boyunca konserlerden kültürel etkinliklere, gösterilerden çeşitli organizasyonlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan İskele Festivali, Semicenk konseriyle unutulmaz bir kapanış yaptı. Yoğun katılımın yaşandığı final gecesi, festivalin bu yıl da bölgenin en önemli yaz organizasyonlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

