Büyük kayıp

Diyalog gazetesinde köşe yazarlığı yapan, uluslararası alanda isim yapmış başarılı gazeteci Metin Münir, beklenmedik bir zamanda sevenlerine veda etti.

Münir’in ani ölümü meslektaşları ve yakın dostları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yaptığı açıklamada, Metin Münir’in kaybından büyük bir üzüntü duyduklarını açıkladı.

İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs medyasında uzun yıllar haber ve yorumlarıyla önemli bir yer yapan Metin Münir’in beklenmedik bir zamanda veda ettiğini belirten Akar “Daha bugün gazetemizde ‘Tao ve Kainatın sırları’ başlıklı bir yazısı yayınlanmıştı. Onun bizlere şaka yaptığını düşünüyoruz” dedi.

Akar “Metin Münir’i sadece ailesi ve yakın dostları değil, okurları da çok özleyecektir” dedi.

Yeri dolmayacak

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Metin Münir’in hayatını kaybetmesi sebebiyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Toros mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Kıbrıslı Türk gazeteci, kıymetli arkadaşım Metin Münir bizleri derin bir üzüntüye boğarak aramızdan ayrıldı. Metin Münir, karizmatik kişiliği, bilgisi, tecrübesi, uluslararası alanda başarılı meslek kariyeri ve Kıbrıs meselesi konusunda savunduğu fikirleriyle sayılan, yeri doldurulamayacak aydın bir yazar, yorumcu ve gazeteciydi.

Yakın arkadaşım ve değer verdiğim duayen gazeteci Metin Münir’i her zaman sevgi, saygı ve takdirle hatırlayacağım.”



Metin Münir kimdir?

Metin Münir 1944’te Lefkoşa’da doğdu. Liseden sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu ve gazeteci oldu. Münir, öğrenimine ara verip iki sene Kıbrıs Harekâtı‘nda mücahitlik yaptı. Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times‘ın Türkiye temsilciliğini, Güneş Gazetesi‘nin bir buçuk yıl genel yayın yönetmenliğini, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi‘de köşe yazarlığı yaptı.

İlk işi olan Turkish Daily News’da, beş yıl çalıştı. Bundan sonra Financial Times ve Sunday Times’ın 12 yıl boyunca Türkiye temsilciliğini yaptı. Sonraki bir buçuk yıl Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Yeni Yüzyıl, Sabah ve Vatan’da çalıştı. Basılmış iki kitabı da bulunan Münir 4 çocuk babasıydı.