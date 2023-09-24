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Büyük kayıp

Diyalog yazarı, gazeteci Metin Münir hayatını kaybetti

Büyük kayıp
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Diyalog gazetesinde köşe yazarlığı yapan, uluslararası alanda isim yapmış başarılı gazeteci Metin Münir, beklenmedik bir zamanda sevenlerine veda etti.
Münir’in ani ölümü meslektaşları ve yakın dostları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yaptığı açıklamada, Metin Münir’in kaybından büyük bir üzüntü duyduklarını açıkladı.
İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs medyasında uzun yıllar haber ve yorumlarıyla önemli bir yer yapan Metin Münir’in beklenmedik bir zamanda veda ettiğini belirten Akar “Daha bugün gazetemizde ‘Tao ve Kainatın sırları’ başlıklı bir yazısı yayınlanmıştı. Onun bizlere şaka yaptığını düşünüyoruz” dedi.
 Akar  “Metin Münir’i sadece ailesi ve yakın dostları değil, okurları da çok özleyecektir” dedi.

Yeri dolmayacak
Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Metin Münir’in hayatını kaybetmesi sebebiyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.     
Toros mesajında şu ifadelere yer verdi:    
“Değerli Kıbrıslı Türk gazeteci, kıymetli arkadaşım Metin Münir bizleri derin bir üzüntüye boğarak aramızdan ayrıldı. Metin Münir, karizmatik kişiliği, bilgisi, tecrübesi, uluslararası alanda başarılı meslek kariyeri ve Kıbrıs meselesi konusunda savunduğu fikirleriyle sayılan, yeri doldurulamayacak aydın bir yazar, yorumcu ve gazeteciydi.    
Yakın arkadaşım ve değer verdiğim duayen gazeteci Metin Münir’i her zaman sevgi, saygı ve takdirle hatırlayacağım.”

Metin Münir kimdir?
Metin Münir 1944’te Lefkoşa’da doğdu. Liseden sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu ve gazeteci oldu. Münir, öğrenimine ara verip iki sene Kıbrıs Harekâtı‘nda mücahitlik yaptı. Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times‘ın Türkiye temsilciliğini, Güneş Gazetesi‘nin bir buçuk yıl genel yayın yönetmenliğini, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi‘de köşe yazarlığı yaptı.
İlk işi olan Turkish Daily News’da, beş yıl çalıştı. Bundan sonra Financial Times ve Sunday Times’ın 12 yıl boyunca Türkiye temsilciliğini yaptı. Sonraki bir buçuk yıl Güneş gazetesinin genel yayın yönetmeni oldu. Yeni Yüzyıl, Sabah ve Vatan’da çalıştı. Basılmış iki kitabı da bulunan Münir 4 çocuk babasıydı.

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YORUMLAR
AG
AG - 12 saat Önce

Çok özleyeceğiz…

Ruh ikizi
Ruh ikizi - 7 saat Önce

İnsanın zihnini, kara deliklere götürüp geri getiren insan Mm. Seni çok ama çok özleyeceğiz

Sevim Nacar
Sevim Nacar - 6 saat Önce

Haberi okuduğumda şok oldum, çok üzüldüm. Benim için büyük kayıp. Hangi gazeteye gittyise ordan takip ederdim. Çok değerli bir gazeteci ve bilge bir insandı. Tüm sevenlerinin başı sağolsun..

Ege’de Bir Sahil Kasabası
Ege’de Bir Sahil Kasabası - 2 saat Önce

Haberi 2.bir haber olarak veriyorsunuz ya yazıklar olsun size diyalog gazetesi. Ve ölümü ile ilgili ayrıntılar yok, başka haber kanallarından öğreniyoruz. Çok, çok üzgünüm. İnanmakta güçlük çekiyorum. Eşsiz yazılarınızla sizi hiç unutmayacağız Metin Bey. Boşluğunuz hep hissedilecek. Çok teşekkürler bütün emekleriniz için. Size minnettarım…

Remzi
Remzi @Ege’de Bir Sahil Kasabası - 43 saniye Önce

Metin Bey'in yazılarının altındaki yorum kısmında bir trolün kendisine hergün hakaretler yağdırmasına ses çıkarmayan gazeteden ben hiçbir şey beklemem. Bundan sonra diyalogu okumam için bir neden kalmadı.

Beyhan Alkan
Beyhan Alkan - 7 saat Önce

Oldu mu be USTA nasıl bir şaka yaptın böyle.
"Tekrar mülâki oluruz bezmi ezelde,
Evvel giden ahbaba selâm olsun erenler"
Seni çok çok özleyeceğiz felsefeci, yaşam uzmanı, güçlü kalem.
Yolun açık olsun.

Hasan Kemiksiz
Hasan Kemiksiz - 4 saat Önce

Değerli abimiz de göremeden gitti güzel günleri...

Ruh İkizi
Ruh İkizi - 3 saat Önce

Basını aradım taradım, dünden beri. Ne yazık ki, yeteri kadar haber göremedim. Bu acı bir durum!
Sayın MM’ başta çocukları, torunları, tüm sevenleri; okuyucuları hepimizin duyduğu elem aynı!
Hepimiz Metin Bey’le birlikte çok şey kaybettik! Sözcüklerin kifayetsizliğini derinden hissediyoruz. Ölümün soğuk yüzü, galiba ‘acımasızlığın’ en büyüğü bu!
Ruhların, kara delikler gibi bir yerlere uçup gittiğini, aklıma yakın buluyorum.
Orda buluşmak üzere Sayın MM.

Ali Berat SINIRDERE
Ali Berat SINIRDERE - 6 saat Önce

Metin abiciğim, bu pazar çok üzüldüm..
Ailenin, okurların başı sağ olsun.

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