Herkesin keyfi yerinde

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da yine yoğun bir cumartesi günü yaşandı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçerek, çarşıya gelen Rumlar ve turistler güzel bir gün geçirdi. Çarşıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçiren Rumlar ve turistler yemek yedikten sonra alışverişe çıktı. Özellikle kıyafet ve ayakkabı mağazalarına ilgili gösteren turistler esnafın yüzünü güldürdü. Yoğunluktan memnun olan esnaf, turistlere hurma ikram etti. Lokmacı’dan giriş yapan turistler ikram edilen hurmaları tadarken, bölge esnafı, daha fazla Rum ve turistin gelmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.



