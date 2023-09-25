Boş durmadı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York’ta bazı temaslarda bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Kombos’un Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirme yaptığını yazdı.

Gazete, Kombos ile Muhriddin’in ikili ilişkiler ile uluslararası gelişmeleri de ele aldığını ve iki ülke arasında ikili istişarelerle ilgili Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalandığını kaydetti.

Kombos’un, Muhriddin ile görüşmesinin ardından Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile bir araya geldiğini belirten gazete, bu görüşmede de Güney Kıbrıs ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin ileriye götürülmesinin ve Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını yazdı.

Gazete, Kombos’un, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü toplantılarına katıldığını kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı görüşmelerde de kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023, 09:31