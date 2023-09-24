Tutuklu sayısı 13 oldu

Suna ERDEN

Sahte reçete vurgunuyla ilgili polis soruşturması genişlerken, tutuklu sayısı dün akşam itibariyle 13’e yükseldi.

Sosyal sigortalı hastaların haberi olmadan adlarına ilaç yazılması, yurt dışında bulunan kişiler için reçete hazırlanması olayıyla ilgili biri doktor, diğeri eczacı iki zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılırken, akşam saatlerinde 7 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan doktor sayısı 5, eczacı sayısı 5 olurken, suçla bağlantılı 3 vatandaşın da gözaltına alınarak bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Tutuklamaların devam edeceği, 15 eczası ve 8 doktorun daha şüpheli listesinde olduğu öğrenildi.

Özel ekip soruşturuyor

Oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir’de faaliyet gösteren Gülten Veli eczanesinin sahibi Gülten Veli Aner ile Doktor Güven Erkal dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların hastaların haberi olmadan yazılan 6 reçeteyle ilgili tutuklandıkları açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş 13 Eylül 2023 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Çiğdem Dürüst'ün sahte reçete yazıldığı şüphesi üzerine polise başvurduğunu aktardı. Polis, yurt dışında yaşayan şahısların adına reçete hazırlandığına, sosyal sigortalı hastaların haberi olmadan ek ilaç yazıldığına ve hastalar muayene edilmeden reçete verildiğine dair yapılan şikayet üzerine geniş çaplı soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Ocak- Temmuz ayları arasında yazılan 180 bin reçetenin mercek altına alındığını kaydeden polis, 958 adet reçetenin emare alındığını söyledi.

Polis, Ocak-Temmuz ayları arasında devletin ilaçlar için 55 milyon ödeme yaptığını dile getirdi. Polis, adlarına ilaç yazılan ve yurt dışında bulunan 75 kişinin tespit edilerek, ifadelerinin alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında 2’si doktor 12 kişiden ifade aldıklarını; yapılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren İsmet Tufan’a ait Tufan Eczanesinin 3 ayrı kişinin haberi olmadan reçetelerine fazladan ilaç yazdığını belirlediklerini ve bu sosyal sigortalı hastaların şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, Simge Sonab’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Arasta Eczanesinde de bir hastanın reçetesine fazladan ilaç yazıldığını, bu hastanın da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Polis, 4 zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Reçetelere el konuldu

Polis, soruşturma kapsamında 22 Eylül 2023 tarihinde Cihangir’de faaliyet gösteren Gülten Veli Eczanesi’nin sosyal sigortalara göndermiş olduğu 6 reçetede yazılan ilaçların hastalar tarafından alınmadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, reçetelerin Doktor Güven Erkal tarafından yazıldığını ve 2023 yılı Ağustos ayına ait olduğunu belirtti. Polis, zanlı Aner’in eczanesinde arama yapıldığını, bir takım reçeteler bulduklarını, elektronik cihazlara el koyduklarını dile getirdi.

Zanlı Aner’in gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, 6 reçeteye yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından alındığını araştıracaklarını belirtti.

Emare olarak alınan reçetelerin yanı sıra zanlıların elektronik eşyalarının da inceleneceğini kaydeden polis, mesele ile ilgili 4 kişinin daha tutuklu olduğunu hatırlatarak, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Akşam saatlerinde 7 kişi tutuklandı

Bu arada sahte reçete düzenlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 doktor ve 2 eczacı ile başka şahıslar adına düzenlenmiş reçetelere sahte imza attığı tespit edilen üç vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 13 kişiye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023, 03:24