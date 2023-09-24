‘Zorla olmadı’

Gönyeli’de faaliyet gösteren özel bir yurtta 19 yaşındaki öğrenci kıza tecavüz ettiği iddia edilen

31 yaşındaki Kamerunlu Montel Njako Tankeu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama talep edildi.

Duruşmada konuşan zanlı, ”Aynı yurtta kalıyoruz, zorla bir şey yapmadım, önce istedi sonra şikayet etti ”dedi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 00.05 sıralarında Atatürk Caddesi’ne adresinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldiğini söyledi. Polis, Montel Njako Tankeu’nun ayn yurtta kalan R.A’nın odasına zorla girip, genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra, boynundan öpüp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde genç kadının cinsel organına parmaklarıyla dokunup cinsel tecavüz suçu işlediğini belirtti. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise kimseye zorla bir şey yapmadığını, kadının isteği ile bir şeyler yaşandığını ancak sonrasında vazgeçip, şikayetçi olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.