Başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir işyerinin üzerinde bulunan ikametgah içerisinde dün sabah iğrenç bir olayın gerçekleştiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, 22 yaşındaki Tacikistan uyruklu Khurshejdon Shodmonov, yatak odasında uyumakta olan 22 yaşındaki genç kadın N.O.’ya cinsel saldırıda bulundu. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının cinsel saldırı suçunu kabul etmediği, “Sadece bacaklarını okşadım ”şeklinde ifade verdiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Khurshejdon Shodmonov’un, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 02.00 sıralarında, bir işyerinin en üst katında bulunan ikametgah içerisinde, konu ikametgahta sakin N.O.’ya, yatak odasında uyuduğu sırada, müştekinin rızası olmaksızın, arkasına geçerek, kalçasına cinsel organını sürtmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Şikayetin 03.40’ta yapıldığını ve zanlının gözaltına alındığını belirten polis, ifadesinde müştekiyi sadece bacak kısmından okşadığını kabul ettiğini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.