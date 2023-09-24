4 saatlik bilanço

Polis ekipleri önceki gece ülke genelinde 4 saat süren trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 2 bin 120 araç sürücüsü kontrol edilirken, 387’sine ceza yazıldı.

Trafik suçları arasında sürat yine başı çekti, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ise ikinci sırada yer aldı. Kontrollerde 63 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre;20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 120 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 148’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 71’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde 2 araç sürücüsü tutuklandı, 63 araç ise trafikten men edildi.

Alkollü sürücüler tutuklandı

Bu arada Girne ve Lefkoşa bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmazken, alkollü sürücüler tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; dün sabah 00.30 sıralarında, Girne’ de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ege Örgen (E-21), yönetimindeki NZ 105 plakalı araç ile 186 promil alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Sürücü, yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayla Zehra İsmail (K-25) yönetimindeki SK 015 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan SK 015 plakalı araç yolun güney kısmında bulunan Palmiye ağacına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, NZ 105 plakalı araç sürücüsü Ege Örgen tutuklandı.

Yoldan çıktı, bordür taşlarına çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 92 promil alkollü bir şekilde RD 084 plakalı salon aracı Güzelyurt istikametine doğru kullanan Doğan Gürce (E-46) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



