Halk sokağa döküldü

Fransa'nın farklı kentlerinde, ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi.

İşçi sendikaları ve siyasi partilerin de aralarında olduğu 100'ün üzerindeki kurumun çağrısıyla ülke genelinde farklı kentlerde eylemler düzenlendi.

Gösterilerde eylemciler, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti.

Paris'te Kuzey Garı'nda başlayan gösteri, Clichy Meydanı'nda son buldu.

Binlerce kişinin yürüdüğü gösteriye sarı yelekliler, Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partili milletvekili Rachel Keke ve 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden Adama Traore'nin kız kardeşi Assa Traore de katıldı.

Polis şiddetinin ve ırkçılığın son bulması çağrısı yapan göstericiler ayrıca, kamusal özgürlüklerin korunması talebinde bulundu.

Protestocular, faşizm ve polisi karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, "Mülteciler, Müslümanlar, Romanlar ve oturum belgeleri olmayanlar fazladan değil. Fazladan olan ırkçılık", "Irkçılığı ve polis şiddetini durdurun" yazılı pankartlar ve Fransa'da polisin karıştığı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşların resimlerini taşıdı.

Öte yandan bazı göstericiler bir bankanın camını kırdı ve yabancı cisimlerle bir polis aracına saldırdı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis aracına yapılan saldırıyı kınadığını ve olayda yaralanan polislerin yanında olduğunu belirtti.

Göstericilerden 26 yaşındaki Camille Khodja, AA muhabirine, sokakta yaşayan düzensiz göçmenlere yönelik ciddi bir polis şiddetinin olduğunu söyledi.

Khodja, devlet eliyle uygulanan bir ırkçılık hakkında konuşulması gerektiğini ifade etti.

Eylemci Vincent Hyacinthe ise göçmen ve iltica talebinde bulunanların polis şiddetinin mağduru olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hyacinthe, "Her gün polis şiddetine şahit oluyoruz." diyerek, ırkçılık ve polis şiddeti arasında bağlantı olduğunu ifade etti.