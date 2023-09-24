Vatandaşlar: Umut yok

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada KKTC’nin tanınması için çağrı yaparken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar bu konuda pek umutlu değil. Kıbrıs sorununda yarım asrın geride kaldığını ifade eden vatandaşlar, “KKTC tanınırsa çok iyi gelişmeler olur ancak bizim bu konuda umudumuz yoktur” diyor.

Ne dediler…?

Hasan Özverel

“KKTC’nin yakın bir zamanda tanınacağına ihtimal veriyorum. Tanına gibi bir şansımız maalesef yoktur. Uluslararası hukuk bellidir o yüzden bir ihtimal vermiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’nin tanınması ile ilgili konuşma yapıyor ancak ben tanınacağına ihtimal vermiyorum. KKTC tanınarak değil düzeni ve insan yapısını değiştirerek iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum.”

Alaaddin Korkmaz

“KKTC’nin yakın bir zamanda tanınacağına inancım vardır. Geleceğe yönelik yapılan yatırımlar nedeniyle yakın bir zamanda tanınacağımızı düşünüyorum. Ülkede bir tanınma olursa KKTC’nin daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. En başta da KKTC halkının yaşam şartları değişir.

Fevzi Kürtoğlu

“KKTC’nin yakın bir zamanda tanınacağını düşünmüyorum. Rumlar KKTC’nin tanınmasını istemiyor. Benim KKTC’nin tanınacağı yönünde hiçbir inancım yoktur. KKTC tanınması halinde bile iyi bir yere gelebileceğini düşünmüyorum.”

Şaban Ademgil

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda tanınacağı yönünde hiçbir inancım yoktur. KKTC’nin tanınmasını elbette ki istiyoruz çünkü böyle bir durumun söz konusu olması halinde ülkenin daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum.”

Salih Artaç

“KKTC’nin yakın bir zamanda tanınacağına yönelik kesinlikle bir inancım yoktur. Bu şartlarda bu gidişat öyle gösteriyor ki KKTC hiç tanınmayacak. KKTC’nin tanınacağını ümit etmek istiyorum ancak edemiyorum. KKTC’nin tanınması halinde ülkenin daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. En önemlisi kurallar çalışacak ve yasalara herkes uymak zorunda kalacaktır. Özetle daha iyi bir ülkeye sahip olabileceğiz.”

Zafer Biler

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yakın bir zamanda tanınacağına yönelik bir inancım yoktur. İleride belki olur ama çok da umudumuz yoktur. KKTC’nin tanınması ile birçok şey değişecek ve daha iyi olacaktır. Doğrudan uçuşlar olacak, turistler doğrudan buraya gelebilecek yani daha güzel bir ortam olacaktır.”

Mehmet Beysoydan

“KKTC’nin yakın bir zamanda değil hiçbir zaman tanınacağına inancım yoktur. Kıbrıs meselesi bir NATO projesidir. Uluslararası aktörlerin bölgedeki çıkarları doğrultusunda Kıbrıs meselesini belirliyorlar. Kıbrıs Meselesi Türkiye Cumhuriyeti’nin tezidir. Kıbrıs Meselesi iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı uluslararası hukuka göre tanınmışlığı olan çözüm şeklidir ve ancak federasyon olabilir. KKTC’de bir tanınma olmayacak tanınacağına yönelik de hiçbir inancım yoktur.”

Ömer Gür

“ KKTC’nin yakın bir zamanda tanınacağına inancım yoktur. KKTC hiçbir zaman tanınmayacak. 50 senedir tanınma umuduyla yaşıyoruz ancak artık umudumuz kalmadı. Önce bizi seven ülkeler tanısın sonra diğer ülkelere bakarız. KKTC’nin tanınması ile buranın daha iyi olacağını düşünüyorum ancak bu durum hayal görmekten ötedir. Tanınma olursa dünyaya açılır ve kendimizi güven içinde daha bağımsız bir duruma gireriz.”

