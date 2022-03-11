Büyük külfet

Coronavirüsle mücadele kapsamında son 2 yıldır yürütülen faaliyetlerin KKTC’ye maliyetinin

940 milyon TL olduğu belirtildi.

Covid-19’un ülkede görülmesiyle bu alandaki harcamalar için Maliye Bakanlığı’nda ayrı bir proje kalemi oluşturuldu. Covid-19 için mahalli kaynakların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin aktardığı kaynaklar da kullanıldı.

2020’de 100 milyonu Türkiye kaynaklı olmak üzere 287 milyon TL, 2021’de 120 milyonu Türkiye kaynaklı olmak üzere 653 milyon TL harcandı.

Yerel işgücünün desteklenmesi fonu ile Coronavirüsle Mücadele Giderlerine Katkı Projesi için Türkiye’nin aktardığı kaynak 220 milyon TL oldu.

Mart 2020’den 2021 yılının sonuna kadar Covid-19 kapsamında Maliye’nin kasasından 940 milyon TL çıktı.

Bir yılda KKTC bütçesinin yüzde 3.26’sını kapladı

Proje kapsamında ulaştırmadan, sağlığa, konaklamadan güvenliğe, çalışma hayatından tarıma farklı alanlar için ilgili bakanlıklara ödemeler yapıldı. 2022 bütçesinden şu ana kadar 5 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Bu kaynağın tarıma aktarıldığı belirtildi.

2020’de KKTC bütçesinin yüzde 3.26’sı, 2021’de ise yüzde 6.40’ı Covid-19’a ayrıldı.

2020’de en fazla kaynak konaklamaya gitti. Bunun için yaklaşık 108 milyon TL harcandı. Alman bir turist kafilesinde hastalığın görülmesiyle Salamis Otel karantina oteline dönüştürüldü, karantina harcamalarına bir milyon 20 bin TL, diğer konaklama giderlerine de 107 milyon 395 bin TL harcandı.

Tıbbi malzemeler milyonlar tuttu

Ateş ölçer, maske gibi ihtiyaçlar için 196 bin 659 TL, karantina merkezlerine ulaşım için 205 bin 572 TL, yurt dışında kalan öğrencilere destek için bir milyon 475 bin TL, temizlik için Milli Eğitim Bakanlığı’na 453 bin TL ödendi. Tarım alanındaki destekler için 9 milyon 762 bin TL ödeme yapıldı.

2020’de Sağlık Bakanlığı’na toplam 27 milyon 826 bin TL aktarıldı. Büyük payı PCR kit, dezenfektan, tıbbi malzeme, cihaz ve benzeri harcamalar tuttu. Bunlar için 25 milyon 257 bin TL harcandı. 22 Covid-19 odası yapımı içinse 2 milyon 452 bin TL ödendi.

Muhtaç kişilere 4 milyon 550 bin TL

Yine 2020’de muhtaç kişilere yardım için 4 milyon 550 bin TL, yerel işgücünün desteklenmesi için

30 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na aktarıldı. Karantina merkezlerindeki güvenlik hizmeti için Polis Genel Müdürlüğü’ne 4 milyon 169 bin TL verildi.

2021’de Covid-19 için ayrılan bütçede en büyük payı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aldı.

Yerel işgücünü istihdamının desteklenmesi fonu için 189 milyon 279 bin TL ayrıldı. Covid-19’la ilgili proje kapsamında kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’na 187 milyon 351 bin TL verildi.

2021’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na destekler için 19 milyon 788 bin TL, Sağlık Bakanlığı’na 115 milyon 632 bin TL ödendi.

PCR kiti, hızlı antijen setleri, tıbbı malzeme temini için 89 milyon 760 bin TL, dışarıdan alınan PCR ve hızlı test gibi sağlık hizmetleri için 25 milyon 871 bin TL harcandı.

Polis hizmetleri için 307 bin TL ödendi

Muhtaç kişilere ve ailelere 2021’de de yardım yapıldı. 3 aylık yardım kapsamında Çalışma Bakanlığı’na 4 milyon 981 bin TL, Sosyal Sigorta prim desteği için 15 milyon TL aktarıldı. Polis Genel Müdürlüğü’ne karantina merkezlerindeki güvenlik hizmeti ve mültecilere sağlanacak yemek için toplamda bir milyon 307 bin TL ödendi.

2021’de TC kaynaklarından ayrılan 120 milyon TL’nin 19 milyon 915 bin TL’si elektrik teşvik ödemeleri, 63 milyon 552 bin TL’si arpa destek ödemesi, 22 milyon 783 bin TL’si PCR ve antijen test bedelleri, 10 milyon 719 bin TL’si de ilaç bedeli için harcandı. Kaynaklar, ilgili bakanlıklara aktarıldı.