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‘Ela’ diyor

Güney Kıbrıs’ı bu yıl Eurovision’da ‘Andromahi’ isimli şarkıcı temsil edecek

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‘Ela’ diyor

  Güney Kıbrıs’ın bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına, ‘Andromahi’

  (Andromache) isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” (Gel) şarkısıyla katılacağı haber verildi.
   Fileleftheros gazetesi, Eurovision şarkı yarışmasının önümüzdeki mayıs ayında İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceğini belirtirken, Kıbrıslı Rum sanatçı Andromahi, son derece heyecanlı olduğunu söyledi.
   Genç sanatçı amacının ülkesini en iyi şekilde tanıtmak olduğunu belirterek, başarı için elinden gelen her türlü gayreti göstereceğini kaydetti. 

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