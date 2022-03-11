Avtepe dolup taşacak

Avtepe Medoş Lalesi Festivali 20 Mart’ta Avtepe’de yapılacak. Nesli tükenmekte olan medoş lalelerine sahip çıkmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve bölge halkının yöresel ürünlerinin satışına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festival 20 Mart’ta yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta sadece Tepebaşı ve Avtepe’de yetişen endemik bitki olan Medoş Lalesi’nden adını alan festivalde, köy halkı ve bölgeli de el sanatları, Kıbrıs’a özgü hamur işleri ile yer alacak.

Avtepe Muhtarlığı ve Avtepe Lale Komistesi işbirliğinde düzenlenen festivale, sanatçıların seslendireceği parçalar ile folklor ekiplerinin yöresel dansları da ayrı bir renk katacak.

Festivale gelecek vatandaşlar medoş lalelerinin yanı sıra bölgedeki tarihi Kastro Kalesi’ni de ziyaret edebilecek. Diyalog’a konuşan Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen, “Festivalin ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyor, halkımızı 20 Mart’ta Avtepe’ye bekliyoruz” dedi.