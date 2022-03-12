Şehirlere bomba yağdırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 16. gün geride kaldı. Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletti. Rus ordusu dün Dnipro, Lutsk ve Ivano-Frankivsk kentlerine saldırı düzenlendi. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, savaşta stratejik bir dönüm noktasına ulaştıklarını söyledi.

Hedef Kiev

Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor.

Saldırıda 2. hafta geride kalırken Ukrayna'nın Dnipro kenti ilk kez Rus güçleri tarafından hedef alındı. Yetkililer aralarında bir anaokulunun da bulunduğu 3 bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu. Saldırıda vurulan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Lutsk ve Ivano-Frankivsk'te 2 askeri havaalanı da Rusya'nın hava saldırısıyla vuruldu. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

Hava saldırısı düzenledi

Rusya, Kiev'in doğusundaki Baryshivka kasabasına da hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi. Rus güçleri Mariupol'de çocuk hastanesinin vurulmasından bir gün sonra bu kez yerleşim yerlerine saldırdı. Çok sayıda bina yıkıldı. Kentteki itfaiye binası ile üniversite kampüsü de bombalarla vuruldu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov kentin aralıksız bombardıman altında olduğunu, saldırılarda 48 okulun yok edildiğini söyledi. Rus güçlerinin Odessa kentini 3 koldan kuşatabileceği uyarısı yapıldı.

Her gün insani koridor açılacak

Çatışmalar yoğunlaşırken Moskova yönetimi, tek taraflı olarak her gün Rusya'ya giden insani koridor açma kararı aldığını duyurdu.

"Belarus'u savaşa çekmek için her şeyi yapıyor"

Ukrayna- Belarus hattında da tansiyonu yükseltecek olaylar yaşandı. Ukraynalı yetkililer, Lukaşenko ve Putin'in Moskova'da görüştüğü sırada Rus güçlerinin Belarus köylerine aldatma amaçlı saldırılar gerçekleştirdiğini, Rus uçaklarının, Ukrayna hava sahasından Belarus'a ateş açtığını öne sürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı, "Rusya Belarus'u savaşa çekmek için her şeyi yapıyor" derken, Zelenski'nin danışmanı da "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi.

Savaşın Ukrayna'ya maliyetinin 119 milyar dolar

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denis Kudin 24 Şubat tarihinde başlayan savaşın Ukrayna'ya şimdiye kadar olan maliyetini 119 milyar dolar olarak açıkladı.

Kudin, maliyetin savaşın sürdüğü her gün daha da arttığını belirtti.

