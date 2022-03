İnekler şehre inecek

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıtın yanı sıra yem fiyatlarına sürekli zam gelmesi nedeniyle hayvanlarına bakamaz duruma gelen üreticiler farklı bir eylem kararı aldı. Mevcut şartlarda üretim yapılamayacağını belirten Hayvancılar Birliği başkanı Mustafa Naimoğulları, 15 Mart Salı gününe kadar destek gelmemesi halinde inekleri, keçi ve koyunları kamyonlara doldurup Lefkoşa’ya getireceklerini bildirdi.

“Hayvanlara siz bakınız bizleri de kamu görevlisi yaparak maaşa bağlayınız” diyen Naimoğulları, yem alamayan bazı üreticilerin hamile hayvanları kesime göndermek zorunda kaldığını söyledi.

Benzer tepkiler Seracılar ve Narenciye üreticilerinden de geldi. Seracılar Birliği başkanı Mahmut Doğan üreticilerin yüzde 30’unun üretimden vazgeçme niyetinde olduğunu belirtirken, Narenciye Üreticileri Birliği başkanı Turgut Akçın “Bu ülkede tarım yapmak için sihirbaz olmak gerekir” dedi.



Naimoğulları: Artık üretim yapmayacağız

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, hükümetin hayvancıların sorunlarına duyarsız kalmasını eleştirdi ve dün itibarıyla üretimi durdurduğunu açıkladı. Başkan Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada hazırladıkları yazıların tümünü gezerek Bakanlıklara dağıtmak yerine, bu yazıları içeren zarfların tümünü sadece Tarım Bakanlığına verip Tarım Bakanlığının bu yazıları dağıtmasını istediklerini, üreticinin Lefkoşa’ya gelirken halihazırda 200 TL mazot parası verdiğini, bir de bakanlıkları gezip zarfları dağıtmaya gücü kalmadığını aktardı.

Naimoğulları konuşmasında şunları söyledi:

“Ülkenin mevcut şartlarında artık üretim yapmayacağız. Tüm hayvanları devlete teslim etmeye hazırız.

Akaryakıta yüzde 300, yeme yüzde 300-400 oranında, elektriğe de yüzde 300 zam geldi.

Biz bundan sonra çiftlikleri hayvanlarla beraber kendilerine devrediyoruz. Biz gerekirse kendilerine hizmetkârlık da yapar yardımcı oluruz. 15 Mart’a kadar bir çözüm bulunmazsa Salı gününden sonra hayvanları buraya getirip bırakacağız… Hükümet kimin yanında durduğunu bize söylesin… Yerli üretimi durdurursanız, ekonomiye nasıl sahip çıkacak, ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?

Elektrik giderleri için gelecek faturaları bekliyoruz. Geçen ay 5 bin TL fatura ödeyen bir üretici bu ay 15 bin TL ödeyecek. Artık üreticilerin bu zamlar ve fiyat artışları karşısında dayanacak gücü kalmadı.

Biz bedel ödemekten yorulduk, bizim sorunlarımızı kim çözecek? Bugün Yönetim Kurulumuzun imzaladığı kâğıtları getirip, size her şeyi teslim etmeye geldik. Alın çiftlikleri, bize de birer maaş verirsiniz size yardımcı oluruz.”

Doğan: Üreticiler can çekişiyor

Diyalog’a konuşan Seracılar Birliği başkanı Mahmut Doğan da üretim sektörünün zamlardan dolayı can çekiştiğini ifade etti. Doğan şunları söyledi:

“Üretim sektörü can çekiyor. Maliyetler 4’e katlandı. Sıkıntılar hat safhada. Elektrik zammından önce aylık fatura 5 bin lira geliyordu. Şimdi zamdan sonra bu maliyet 3 katına çıkacak. Ayrıca tarlaların bakımı ve sürülmesi için akaryakıt kullanılıyor. Euro Dizelle çalışan su motorları var. Sadece elektrik değil, akaryakıt giderleri de arttı. Seracıların yüzde 30’u üretimden vazgeçmeye hazırlanıyor. Çünkü maliyetler artıyor, gelir gideri karşılamıyor. Vatandaş sebze-meyvenin pahalı olduğunu söylüyor ancak neden fiyatların arttığını düşünmüyor. Elektrik, akaryakıt giderlerinin artmasının yanı sıra zirai ilaçlara da zam geldi. Bu ülkede üretim artık yapılamaz duruma geldi. Üretim azalırsa ithal çoğalacak ve inanın ithal ürünler de ucuz olmayacak. Böylelikle hem üretici hem de devlet kaybedecek.

Bu nedenle üretim sektöründe olanlara elektrik ve akaryakıt konusunda ayrıcalık tanınmalıdır. Üretimin devam ettirilmesi sağlanmalıdır.”

Akçın: Devlet desteği şart

Narenciye Üreticileri Birliği başkanı Turgut Akçın ise üretim sektörünün ayakta kalabilmesi için devletin destek vermesi gerektiğini söyledi. Akçın şunları ifade etti:

“Üretici bahçesini sulamak için 400 kuyudan su çekiyor. Su çekmek için ise elektrik kullanıyor.

Bu elektrik zammıyla tarım yapmak sihirbazlık ister. Kuyuların işletilmesi belli bir rakamda tutmazsa insanlar taneyle sebze-meyve alacak çünkü üretim büyük bir yara alacak.

Tarım en çok desteklenmesi gereken alandır. Tarımda kullanılan elektriğin bir lira civarında tutulması lazımdır. Eğer bir lira civarında indirilmezse üretici elini ayağını bu işlerden çekmek zorunda kalacaktır, çünkü maliyetleri karşılayacak durumu kalmayacaktır.

Bir başka sorunda akaryakıt zammıdır. Narenciye bahçesi sürerken mazot kullanıyor. İster kuru ister sulu tarım olsun mutlaka akaryakıt konusunda da desteklenmelidir. Güney Kıbrıs’ta daha önce tarım için uygulanan renkli mazot bizde de devreye girmelidir. Üreticiye vergisiz renkli mazot verilmelidir. Eğer elektrik ve akaryakıt konusunda üretici desteklenmezse o zaman ülkeyi daha da kötü günler beklemektedir.”

