"Son ayların zam şampiyonu sıvı yağ oldu"

Ömer KADİROĞLU

Bakkallar ve Marketler Derneği Başkanı İsmail Bükülmez, 25 yıllık meslek hayatında en kötü döneme tanıklık ettiğini ifade etti. Diyalog’a konuşan Bükülmez, eskiden alışverişe giden insanların bakliyatından içeceğine, çerezinden tatlısına kadar birçok ürünü alabildiğini ancak şimdilerde iki ekmeği alamayacak durumda olduklarını söyledi. Markete alışverişe gelen ailelerin bir şey görür ve ister diye çocuklarının ellerini sıkıca tuttuğunu dile getiren Bükülmez, mahcup olmasınlar diye çocuklarının market içerisindeki özgürlüklerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını gözlemlediğini ifade etti. Bükülmez, piyasayı şu anda Güney Kıbrıs’tan gelen Rumların ve KKTC’de yaşayan siyahilerin ayakta tuttuğunu belirtti. Güneyden gelişler için daha fazla geçiş kapısının açılması gerektiğini de ifade eden Bükülmez, bunun hem ülke insanına hem de devlete katkısı olacağını söyledi.

“Halk eskisi gibi istediğini alamıyor”

Bakkallar ve Marketler Derneği Başkanı İsmail Bükülmez şunları ifade etti:

“Sürekli yapılan zamlardan dolayı insanların cebinde ürün alacak para kalmadı. Önceden insanlar geldiği zaman 5-6 tane süt alırken şimdi bir kutu sütü, 4-5 tane ekmek alırken şu an 2 ekmeği zor alıyor. Önceden yemeklik ürün aldıkları zaman yanına aperatif olsun diye çeşitli içecekler alıyorlardı şu an onlar tamamen bitti. 2-3 paket hellim alan vatandaşımız şu an bir adet hellim alıyor. Bunun nedeni ekonomik krizin insanlarda yarattığı çöküntüdür. Burada bütün problem TL’nin değer kaybetmesi değildir. Türkiye’deki ekonomik yönetimin olumsuzluklarının ülkemize de yansımalarıdır. Ülkemizde de devlet sistemi milli geliri tasarruf yaparak halka daha iyi bölüştürmesi gerekiyor. Veya zam olan yerlerde devletin devreye girerek fonlarla zammın önüne geçecek destekler atması lazım ki halkın alım gücü yükselsin.”

Aileler mahcup oluyor

Markete alışverişe gelen ailelerin bir şey görür ve ister diye çocuklarının ellerini sıkıca tuttuğunu dile getiren Bükülmez, mahcup olmasınlar diye çocuklarının market içerisindeki özgürlüklerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını gözlemlediğini ifade etti. Bükülmez, şöyle devam etti:

“Eskiden insanlar bakliyatlarını paket paket alıp evinde stok yapabiliyordu ve çocuklarına da gönül rahatlığı ile istediklerini alabiliyorlardı. Şu an dükkana gelen aileler çocuklarını ellerinden sıkıca tutuyor. Bu korkunç bir şey ve inanmak çok zordur. 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim ancak bunca yıllık mesleki hayatımda böyle bir ezilme ve böyle bir bozulma görmedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir an önce ne yapılacaksa veya nasıl bir önlem alınacaksa alınması gerekiyor.

“Market ve bakkallardaki fiyat artışlarının sorumlusu olarak market işletmecileri görülüyor ancak üç ay önce 10 TL’ye aldığımız bir ürünü 12 TL’ye satıyorduk bugün ise aynı mal 20 TL’ye geliyor 22 TL’ye satıyoruz. Bizim karımız yine aynı, değişen bir şey yok ancak firmalardan gelen ürünler ciddi bir artış aldı. Hem Türkiye’de hem de ülkemizde hayat pahalılığının ve ekonomik krizin sebebinin bakkalların fiyat yükseltmesi olarak görülmesi ekonomiyi anlamamak demektir.

Yağ fiyatı tavan yaptı

Son zamanlarda fiyatı en fazla artan ürünün Ayçiçek yağı olduğunu ifade eden Bükülmez, şunları ifade etti:

“Son zamanlarda en fazla artış alan ürünlerin başında Ayçiçek yağı geliyor. Üç dört ay önce 3-4 litresi 76 TL olan bir yağ, şimdi 190 TL oldu. Yağlarla ilgili fonlar veya gümrükte kolaylıklar sağlanarak fiyatlarının düşmesi sağlanmalıdır. Sıvı yağ bir yemeğin olmazsa olmazıdır ve kar oranları da dahil kısılarak ucuzlatılması gerekiyor. Yağın pahalı olma nedeni olarak yine marketçiler görülüyor ancak hangi vatandaş veya hangi devlet görevlisi gelip inceleme yapmak isterse faturalarla ürünlerin geliş fiyatlarını ispatlamaya hazırız.”

“Güneyden gelenler artık her şeyi alıyorlar”

Güney Kıbrıs’tan gelen turistlerin ve kuzeyde yaşayan siyahilerin piyasayı canlı tuttuğunu savunan Bükülmez açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bundan yaklaşık bir yıl öncesine kadar güneyden gelen Rumlar sadece tütün ve tütün ürünleri alıyorlardı ancak şu an değişti. Güneyden insanların gelmesine kesinlikle karşı değiliz. Hatta onların daha rahat ve daha fazla gelebilmeleri için yeni sınır kapıları açılmalı. Böylelikle hem devlet hem de halk kazanmış olacaktır. Güneyden gelenler pastaneden pasta, kuaförden hizmet, marketlerden alışveriş yapıyorlar. Marketlerden et ve hayvansal ürünler haricinde her şeyi alıyorlar. Düşünün ki şömine odunu bile satın alan var. Bakliyat çeşitlerinde de ciddi bir alımları vardır. Allah güneyden gelenlerle burada yaşayan siyahi öğrencilerden razı olsun çünkü şu anda piyasayı ayakta tutanlar bu insanlardır.”

Bükülmez, yetkililerin hayat pahalılığı karşısında ciddi önlemler alması gerektiğini de sözlerine ekledi.