Benzin: 18,75 Mazot: 21,07

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıta tarihi zam yapıldı. İlk kez bir defada benzine 4, mazota 5 lira artış geldi. Zamlı fiyatlar dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre; 95 oktan benzin 18.75 TL’ye, 98 oktan benzin 19 TL’ye, Euro dizel 21.07 TL’ye ve gaz yağı da 19.46 TL’ye yükseldi. Böylelikle 2022 yılı ocak ayından bu yana tam 13 kez akaryakıta zam yapılmış oldu.

Zam yürürlüğe girmeden yakıt almak isteyenler benzin istasyonlarına koştu. Ancak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da birçok petrol istasyonu erkenden kapısını kapattı.

İstasyonların satış yapmaması vatandaşın tepkisine neden olurken, ülkeye akaryakıt temin eden Alpet ve K-Pet’in dağıtım yapmadığı belirtildi.

Çağdal yakıt kalmadığını söyledi

Diyalog’a konuşan Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, istasyonlarda akaryakıt kalmadığı için kapatmak zorunda kaldıklarını öne sürdü.

Çağdal, dolar ve petrolde son bir haftada yaşanan artıştan dolayı Türkiye’de ardı ardına akaryakıt zammı yapıldığını ancak önceki gün brent petrolün yüzde 110’lara gerilemesi nedeniyle fiyat artışının durdurulduğunu ifade etti.

Çağdal, bu nedenle önceki gün KKTC’de yapılması öngörülen zammın da ertelendiğini belirti.

Levent Çağdal, “Son bir haftada dolar ve petrolde yaşanan artış hesaplandı ve akaryakıt fiyatlarına eklendi. Bu nedenle benzinde 4, mazotta 5 lira zam uygun görüldü” dedi.

Brent petrolün dün yeniden yükselerek yüzde 115 seviyesine geldiğini belirten Çağdal, dağıtımcı firmaların zamlı fiyatlarla akaryakıt aldıklarını ifade etti. Çağdal “Dağıtımcı firmalar zamlı fiyatlarla akaryakıt alıyor, istasyonlara da zamlı fiyatlarla vermek istiyor. Onlar da kendilerine göre haklı ama bu şekilde davranmaları yanlış. Son 3 gündür benzin istasyonlarına akaryakıt verilmiyor. Bu nedenle yakıtı biten iş yerleri kapatmak zorunda kaldı” dedi.