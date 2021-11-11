Büyük korku yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Fırtınalı hava Kıbrıs’ın her iki kesiminde ciddi zararlara yol açtı. Kuzeydeki 4 köyde elektrik tellerinin çarpışması sonucunda meydana gelen yangınlar halka büyük korku yaşattı. Pınarbaşı, Göçeri ve Kozanköy’ün yanı sıra Esentepe’de yangın söndürme çalışmasına itfaiye ve sivil savunmanın yanı sıra vatandaşlar da destek verdi. Esentepe Belediye Başkanı, Türkiye’den yangın helikopteri istedi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve adanın diğer bölgelerinde bazı sokaklarda elektrik tellerinin kopması nedeniyle kesintiler yaşanırken, KIB-TEK personeli arızaları gidermek için yoğun çaba harcadı. Bu arada fırtına yüzünden hava ulaşımı da aksadı. İstanbul ve Adana’dan gelen iki uçak Ercan’a iniş yapamadı.

Ağaçlar devrildi, yangınlar çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta dün etkili olan şiddetli fırtına ve ardı ardına çıkan yangınlar herkese zorlu anlar yaşattı.

Rüzgârın hızı saatte 117 kilometreye kadar ulaşırken, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde rüzgârın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu yangın çıktı. Haspolat’ta da rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinden dolayı yangın çıktı.

Ayrıca şiddetli rüzgâr nedeniyle tabelalar devrildi, Lefkoşa ve Gazimağusa’da ağaçlar köklerinden koparak araçların üzerine düştü.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 12.00 sıralarında Ortaköy'de rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında, bir palmiye ağacı kısmen, yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile Turgay Akalın'a ait 29 adet çit ağacı ve bir köpek kulübesi kısmen yandı.

Aynı saatlerde Haspolat'ta yine rüzgârın etkisiyle kopan orta gerilim hatları nedeniyle çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, bir adet ahşap elektrik direği ve bir su kuyusuna ait elektrik tesisatı ile plastik sulama hortumları yandı.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dağlık arazide zorlu anlar



Lefkoşa’nın ardından Göçeri köyünde yangın çıktı.Göçeri köyünde saat 14.20’de başlayan yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından müdahale edildi.Yoğun çabalar sonucu Göçeri köyünün kuzey kısmındaki dağlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yardım çağrısı yapıldı

Göçeri’nin ardından saat 15.00 sıralarında Kozanköy ve Esentepe’nin kuzey kısmında yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın paniğe neden olurken, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan yardım çağrısında bulundu.

Yangına itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri tarafından müdahale edildi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne bölgesinde yangın çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu. Evren’e Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti.

Evren, Girne ilçesinin çeşitli yerlerinde çıkan yangınların şiddetli rüzgarla yayıldığını, ancak yetkililerin hemen müdahale ettiğini, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen söndürme çalışmalarının yangınların erken söndürülmesinde etkili olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde bir yangın daha

Girne’ye bağlı Pınarbaşı’nda dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çınar Sokak üzerinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangına itfaiye, sivil savunma,Dikmen Belediyesi ekipleri ve bölge halkı tarafından müdahale edilirken, evlerin arasında bulunan boş arazi içerisindeki kuru otalar yandı. Yangının yerleşim birimlerine yakın bir mesafede olması bölge halkına panik yaşattı.