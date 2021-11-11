7 uçuş aksadı

Ülkeyi etkileyen ve hızı 117 kilometreye çıkan fırtına, hava ulaşımını da aksattı. Toplam 7 uçağın olumsuz hava koşulları yüzünden vaktinde kalkış yapamadığı belirtildi.

Ercan Havalimanı’ndaki uçak seferleri fırtına yüzünden olumsuz etkilendi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, gün içinde yapılması gereken 7 seferin yapılamadığını; ancak saat 17.00 sonrasında fırtınanın hızının azalmasıyla yapılmaya başlandığını açıkladı.



Sofi, gece yarısına kadar uçuşların normale dönmesini ve uçuşların normale dönmesini beklediklerini söyledi.Ercan’da bu yüzden ciddi yoğunluk yaşandığını ifade eden Sofi, gün içinde İstanbul Sabiha Gökçen’den 2 seferin ayrıca Adana ve Antalya’dan birer seferin saat 17.00 sonrası yapılabildiğini bildirdi.THY’nin İstanbul-Ercan seferini yapan uçağının Ercan’daki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Adana’ya inmek zorunda kaldığını belirten Sofi, yine THY’nin Adana-Ercan seferini yapan uçağının kalkıştan kısa süre sonra yine Adana’ya döndüğünü açıkladı.