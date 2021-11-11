7 uçuş aksadı

Ülkeyi etkileyen ve hızı 117 kilometreye çıkan fırtına, hava ulaşımını da aksattı. Toplam 7 uçağın olumsuz hava koşulları yüzünden vaktinde kalkış yapamadığı belirtildi.
Ercan Havalimanı’ndaki uçak seferleri fırtına yüzünden olumsuz etkilendi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, gün içinde yapılması gereken 7 seferin yapılamadığını; ancak saat 17.00 sonrasında fırtınanın hızının azalmasıyla yapılmaya başlandığını açıkladı.
Ercan’da bu yüzden ciddi yoğunluk yaşandığını ifade eden Sofi, gün içinde İstanbul Sabiha Gökçen’den 2 seferin ayrıca Adana ve Antalya’dan birer seferin saat 17.00 sonrası yapılabildiğini bildirdi.
THY’nin İstanbul-Ercan seferini yapan uçağının Ercan’daki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Adana’ya inmek zorunda kaldığını belirten Sofi, yine THY’nin Adana-Ercan seferini yapan uçağının kalkıştan kısa süre sonra yine Adana’ya döndüğünü açıkladı.