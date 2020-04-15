“Büyük resme  odaklanılmalı”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, dünyayı ele geçiren Coronavirüs salgınıyla mücadele etmek için öncelikli adımın sağlık sistemini ve altyapısını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Rogers, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olmasıyla ilgili büyük resme odaklanmak gerektiğini söyledi.

“Bir yandan Covid-19 hastalarına hizmet verirken, diğer yandan da kanser hastası, kalp hastası, kronik hastalıkları olanlar, gebeler gibi diğer acil sağlık ihtiyaçları olanlara nasıl hizmet verileceği ile ilgili sağlık planlamamızı yapmak zorundayız. “ diyen Rogers, bu noktada, pandemiyle birlikte çok daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç olacağı için özel ve kamu sağlık hizmetlerinin nasıl entegre olacağının da önem kazandığını kaydetti.

Yeni emekli olmuş sağlık çalışanlarının da tekrar sağlık sistemine entegre edileceği bir düzenin kurulabileceğine işarete den Rogers, “Sağlık altyapımızı yoğun bakım kapasitesi, malzeme ve personel ihtiyacı açısından güçlendirirsek, bu süreçte ülkenin kamu ve özel sağlık sisteminin entegre olarak nasıl çalışacağının planını doğru yaparsak, test sayımızı yükseltirsek ekonomiyi nasıl açabileceğimizi daha rahat konuşabiliriz” dedi.

Ekonomik faaliyetler başlamalı

Ekonomik faaliyetleri kademeli olarak başlatmanın doğru olacağını belirten Rogers şöyle devam etti:

“Hayat bir süre eskisi gibi olmayacak. Kademeli açarken de bulaşma riskinin olacağını, hastalığı kapabileceğimizi bilmemiz lazım. Yavaş yavaş açarak toplumda bulaşmaya izin vermek ama izin verirken de sağlık sistemini çok yormayacak bir ortam yaratılmalıdır. Dengeyi iyi korumalıyız. Kontrol önce ülke içinde başlayacak. Yurtdışı ulaşımı bir süre daha kapalı kalacak. Kendi içimizde bu virüsle yaşamaya adapte olacağız.”

Jale Refik Rogers, bu noktada Sağlık Bakanlığının, yoğun bakım kapasitesini artırma, gerekli olan ilacı, koruyucu ekipmanı stoklayarak duruma hazır hale getirmek için çalıştığını kaydetti.