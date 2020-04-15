Güney'de vaka sayısı 695’e yükseldi

Güney Kıbrıs'ta son günlerde azalan yeni vaka sayısı dün yine yükselişe geçti. Son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 33 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı böylelikle 695’e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 33 vakadan 16’sının, önceki gün de tespit edilen 12 hastanın Aradip’teki fırın çalışanları olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada geriye kalan 13 kişinin teyit edilmiş vakaların temas zincirinin takip edilmesi, 1 kişinin önceki gün Ada’ya dönen Kıbrıs vatandaşlarına yapılan testler, 3 kişinin ise meslek gruplarına yönelik başlatılan testler sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Sağlık çalışanlarına yönelik testler



Bu arada Fileleftheros gazetesi, devlet hastanelerinde çalışanlara yönelik testlerin devam ettiğini yazdı.

Gazete120’si Limasol Hastanesi, 78’i Makarios Hastanesi, 74’ü Larnaka Hastanesi olmak üzere toplam 272 örneğin alındığını belirtti.

Sağlık çalışanlara test yapılması sürecinin geçtiğimiz Pazar günü başladığını anımsatan gazete geçtiğimiz gün ise toplam 249 örneğin alındığını yazdı.

ABD’de hayatını kaybedenler



Alithia gazetesi de ABD’de yaşamını sürdüren ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye ulaştığını belirtti.

Gazete New Jersey’de ikamet eden 68 yaşındaki Kıbrıslı Rum Petros Antoniu’nun, 10 Nisan tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, Paskalya yortusunun kutlandığı haftaya girilmesiyle birlikte uzmanların, tedbirlerin paskalya yortusu nedeniyle elden bırakılmaması uyarısında bulunduklarını yazdı.

Habere göre uzmanlar, Paskalya yortusu nedeniyle, insanların bu günü yakınlarıyla birlikte geçirmek için toplanmaya çalışacakları yönünde endişe taşırken “bu Paskalya yalnızız” şeklinde mesaj gönderdi.

Veteriner dairesinden antikor tanısı için test

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Veteriner Dairesi’nin, koronavirüs antikorlarının tanısı için test yapabileceğini yazdı.

Rum Veteriner Dairesi’nin laboratuvar analizleri için sahip oldukları cihazlar konusunda da devletin ilgili birimlerine bilgi verdiğini yazan gazete, Veteriner Dairesi’nin, 2 adet “LightCycler 96 InstrumentRoche”, 1 adet “QiagenRotorgene” cihazlarına ve de DNA/RNA için de gerekli donanıma sahip olduğunu belirtti.