Neler oluyor

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de meydana gelen olayda Mohammad AL Lubad ve Tufan Akbaş’ın yaptıkları bu kadarı olmaz dedirtti.

İki zanlı, Doğanköy’de günü birlik bir yer kiralayıp, kendilerine borcu olan Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'yi bir şahıs aracılığı ile kandırıp, kaldıkları adrese getirtti. Zanlılar Algahani'yi ikametgâhın kapısının önünde darp edip zorla içeriye aldıktan sonra el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp bağladı.

Tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca Algahani'ye baskı yapan zanlılar, " 2 bin TL ödeyeceksin" dedikten sonra "Polise gidersen seni yine kaçırırız" sözleri ile tehdit etti. Şikâyet üzerine tutuklana iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlıların 12 Nisan 2020 tarihinde Doğanköy' de bir günlüğüne yer kiraladıklarını, kendilerinden 500 TL borç para alıp ödemeyen Mohammad Jehad Kayed Abd Algahani'nin hileyle bulundukları adrese gelmesini sağladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Algahani'yi ikametgâhın kapısının önünde darp edip zorla içeriye aldıktan sonra el ve ayaklarına plastik kelepçe takıp bağladıklarını ifade etti.

5 saat baskı yaptılar

Polis memuru, zanlıların daha sonra henüz tespit edilemeyen tabanca ve bıçakla yaklaşık 5 saat boyunca Algahani'ye baskı yapıp, " 2 bin TL ödeyeceksin" dedikten sonra "Polise gidersen seni yine kaçırırız" sözleri ile tehdit ettiklerini ifade etti.

Olayın polise 13 Nisan 2020 tarihinde bildirildiğini kaydeden soruşturma memuru, zanlıların kaldıkları adreste tespit edilerek tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların tasarrufunda plastik kelepçe bulunarak emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak evde iki şahıs daha bulunduğunun öğrenildiğini belirten polis, Algahani'nin olay yerine gelmesini sağlayan başka bir şahsın halen arandığını kaydetti.

Polis, ayrıca aranmakta olan bir tabanca ve bıçaklar olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.