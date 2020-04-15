Can kayıpları sürüyor

İngiltere'de Coronavirüs nedeniyle eski sendikacı İsmail Özbarış da hayatını kaybetti.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nda aktif görevlerde bulunan Özbarış, Londra’da hastanede tedavi görüyordu.

Durumu ağır olan ve solunum cihazına bağlı bir şekilde bir hafta yaşam mücadelesi veren Özbarış dün sabah hayata veda etti.

Emekli olduktan sonra oğlunun yanına İngiltere’ye giden Özbarış’ın ölümü CTP ve sendikacı camiasını derin yasa boğdu.

Özbarış’ın ölümüyle Coronavirüs nedeniyle İngiltere’de yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sayısı 60’a çıktı.