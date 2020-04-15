‘Aç kaldık’

Suna ERDEN

Girne’de restoran, bet ofis, market gibi birçok yerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen Mahmut Çal ve Ali Aslan savunmalarında Coronavirüs salgınını bahane gösterdi.

Salgın nedeniyle işlerinden olduklarını ve işverenlerinin paralarını ödemediğini ileri süren zanlılar, birçok yere başvuru yaptıklarını ancak yardım alamadıklarını ifade ederek, “Aç kalınca bu suçları işlemek zorunda kaldık” dedi.

Girne’de 5 ayrı işletmeden birçok eşya ile nakit para çalan zanlılar dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, duruşmada iddiaları aktararak teminat talep etti.

Nakit para ve eşya çaldılar

Polis, Mahmut Çal ve Ali Aslan’ın 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop, Lemos ve Kıbrıs Evi isimli işletmelerden hırsızlık yaptığını söyledi.

Zanlıların söz konusu işletmelerden tablet, 4 cep telefonu, 8 şişe içki, 5 bin 320 0 TL, birçok eski Türk Lirası kâğıt para, çeşitli madeni döviz paralar, 150 Euro ve eşyalar çaldıklarını açıkladı.

Polis zanlıların olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler sonucu tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sonucu zanlıların tespit yakalandığını kaydetti.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada çaldıkları cep telefonları ve paraların bir kısmının bulunduğunu belirten polis, tümünün emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Zanlıların kaldıkları yerlerde de arama yapıldığını kaydeden polis, nereden aldıkları henüz tespit edilemeyen birçok saat ve çeşitli eşyalar bulunduğunu da söyledi. Zanlıların kaldıkları yerde yapılan arama esnasında Ali Aslan’ın bir fırsatını bulup firar ettiğini açıklayan polis, 6 Nisan’da bir apartmanda kaldığına dair tespit yaptıklarını ifade etti.

8 gün daha hücrede

Polis, zanlıyı gözaltına almaya gittiklerini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını, kaldığı apartmanın 4. katından atlayıp beton zemine düştüğünü söyledi.

Polis, zanlının hastaneye kaldırıldığını ve bir süre tedavi gördüğünü ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların benzer suçları işleme eğiliminde olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

“Kimse elini uzatmadı”

Mahkeme zanlıların bir ay süreyle polis hücresinde tutuklu kalmalarına emir verirken, söz alan zanlılar

Coronavirüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını, işlerinden ayrıldıklarını söyledi. Zanlılar, “Çalıştığımız yerler bize para vermedi. Yardım için belediyelere başvurduk ama kimse elini uzatmadı. Bizi Türkiye’ye göndermelerini istedik ama bu da olmadı. Aç kalınca bu suçları işlemek zorunda kaldık. Çok pişmanız” dedi.