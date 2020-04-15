Biri sattı dördü aldı

Suna ERDEN

Aldığı ihbar üzerine Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyreden bir aracı durduran polis, uyuşturucu madde ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Osman Özbayır, Nihat Arbak, Yusuf Ayter ve Hüseyin Atatüre, 4 gram uyuşturucu maddeyi 800 liraya Fırat Deniz’den aldığını itiraf etti.

Deniz’in evine baskın yapan polis, 15 gram daha uyuşturucu ele geçirirken, maddenin güneyden ithal edildiğini tespit etti.

Operasyon sonucu yakalanan Osman Özbayır, Nihat Arbak, Yusuf Ayter, Hüseyin Atatüre ile uyuşturucu satışı yapan Fırat Deniz dün mahkemeye çıkarıldı.

Güneyden ithal

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Osman Özbayır’ın yönetimindeki NM 541 plakalı aracın durdurularak arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 4 gram sentetik cannabinoid ile içerisinde uyuşturucu olan ucu yanık sarma bulunduğunu ifade etti.

Polis, sürücü Özbayır ile araçta yolcu olarak bulunan Nihat Arbak, Yusuf Ayter ve Hüseyin Atatüre’nin gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınan zanlılardan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Fırat Deniz’den 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Deniz’in evinde 15 gram

Fırat Deniz’in de Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Fırat Deniz’in uyuşturucuyu 9 Nisan 2020 tarihinde aranan bir şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini ve Haspolat’ta teslim aldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir kişi daha olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.