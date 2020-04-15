Yarısı kokain

Suna ERDEN

Lefke’ye bağlı Taşpınar bölgesinde ATV motor ile gizlice güneye giden Danyal Özdilaver ile John Özdilaver kardeşler geri dönüş yolunda yakalandı.

Zanlıların uyuşturucu almak için güneye gittikleri ortaya çıkarken, üzerlerinde yapılan aramada 20 gram kokain, 20 gram hintkeneviri bulundu.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Danyal Özdilaver ile John Özdilaver’in 13 Nisan 2020 tarihinde 17.00 sıralarında ATV motor ile Taşpınar bölgesinde yasa dışı bir şekilde güneye gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların yine yasa dışı bir şekilde dönmek isterken suçüstü yakalandıklarını belirtti.

3 gün tutuklu kalacaklar

Polis memuru, gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada naylonlara sarılı 20 gram kokain ile 20 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.