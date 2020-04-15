4 kişi taburcu oldu

KKTC'de son 24 saatte 162 Coronavirüs testi yapıldı, yeni vakaya rastlanmadı. Tedavisi biten 4 hasta dün taburcu edilirken, aktif vaka sayısı 30’a düştü. Ülkede dün yapılan 162 yeni testle birlikte toplam tarama sayısı 4 bin 555’e çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saat içerisinde yapılan test sayısının 162 olduğunu belirten Bakan Pilli, herhangi bir vaka tespit edilmediğini, dün taburcu edilen hasta sayısının 4 olduğunu, 30 hastanın tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.

Covid -19 ile ilgili genel durumla birlikte halka çağrıda bulunan Bakan Pilli, vakalarda artış olmaması nedeniyle rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aynı zamanda halka çağrıda bulunarak Covid- 19 mücadelesinde ülkenin iyi bir noktada olduğunu, ancak bunun rehavetine kapılmadan alınan önlemlerin aynı seviyede devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Tedbiri elden bırakmayın

Bakan Pilli, son günlerde pozitif vaka sayılarında artış yaşanmadığını, ancak bu durumun hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar sonrasında ve halkın da uyum göstermesi neticesinde olduğunun altını çizerek şunları kaydetti;

“Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yerinde kararlar ve halkın uyumu neticesinde salgının kontrol altında aynı seviyede tutmayı başarmış bulunuyoruz.

Maalesef son günlerde halkımızın vaka sayılarında artış yaşanmaması nedeniyle, bazı kurallara uymadığını görmekteyiz.

Halkımızın kurallara uyması, bu durumun ciddiyetini anlaması son derece önem taşımaktadır. Son günlerde dışarıdaki hava şartları nedeniyle de vatandaşların sokakta olmaya rağbet ettiğini gözlemlemekteyiz.

Bu hastalığın bilinmeyen yönlerine dikkat etmek gerekmektedir. Kişilerin izole olması, sosyal mesafeye dikkat etmeleri korunmanın en etkin yöntemlerinden olmakla birlikte, hapşırma esnasında damlacıkların 1 metreden, 3 metreye kadar ulaşabileceği dikkate alınarak, sosyal mesafe korunmalıdır.

Kronik vakalarda ciddi bir şekilde hastalığın ilerlediğini bilmekteyiz ancak daha genç yaş gurubu ve kronik hastalığı olmayan birçok kişide bu hastalığın pençesine düşmektedir.

Bilim adamlarının önerdiği testten çok, insanlarla teması kesmek gerektiğidir. Unutmayalım ki, virüs kendi kendine değil, insanların birbirine taşıması ile bulaşıyor.

Şu anda Covid-19 ile ilgili kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. En güçlü ilaç ve yöntem ise kendi kendimizin ilacı olmaktır. Bu da bireysel önlemlerdir. Son derece kolay yöntemlerle kendimizi koruyabiliriz. Güvenli mesafe, evde kalmak, ellerimizi sıkça yıkamak ve hijyen kurallarına uymak, dışarıda olduğumuzu süre içerisinde maske kullanmak, sosyal izolasyonu etkin bir şekilde korumak büyük önem taşımaktadır.

Şu an yaşanan tablo olumlu olsa dahi, kesin bir sonuç yoktur ve vakalarda artış yaşanabilir. Bir süre daha sabırlı olunması ve halkımızın kurallara uyum göstererek bizlere yardımcı olması gerekmektedir.

Halkımızdan beklentim kendimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Sadece sağlık değil, sosyal ve ekonomik yönleri ile yaşanan bu zor süreci birlikte el ele vererek atlatacağımızdan kuşku duymamaktayım.”



Coronada son durum

Dün yapılan test sayısı:.162

Toplam test sayısı:.............4555

Dün tespit edilen vaka:...0

Toplam vaka sayısı:............100 (31 Alman)

Aktif vaka sayısı:................30

Yoğun bakım:......................0

İyileşen vaka sayısı:...........66 (29 Alman)

Ölen hasta sayısı:..............4 ( 2 Alman 2 KKTC)

Karantinadaki vatandaş:.....951

Karantina süresi biten:.......706

Bölgelere göre dağılım

Lefkoşa:...................3

Gönyeli:....................2

Mağusa:...................2

Beyarmudu:..............1

Girne:.......................1

Lapta:.......................4

Alsancak:.................3

İskele/Karpaz:..........10

Lefke:........................1

Yurtdışından Gelen:..7