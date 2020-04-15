Sıkıntı büyük

Türk Hava Yolları’nın dış hat seferlerini 20 Mayıs’a kadar durdurmasının ardından, Ramazan Bayramı’nda KKTC turizminde herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Diyalog’a konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner “Uçuşlar 20 Mayıs’ta başlasa bile adaya Türkiye’den turist geleceğine ilişkin bir öngörü yoktur. Turizm faaliyetlerinin Temmuz’da kısmen başlamasını bekliyoruz” dedi.

Sektörün oldukça sıkıntılı olduğunu belirten Çağıner, bunun diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Çağıner; turizm faaliyetlerinin ülke ekonomisine faydalarının geçmişte yeterince algılanmadığını belirtirken, Coronavirüs krizi sonrasında bazı gerçeklerin ortaya çıktığını vurguladı.

Bazı kesimlerin turizm yatırımcılarına yönelik haksız saldırılarına dikkat çeken Otelciler Birliği başkanı Dimağ Çağıner “Bu insanlar hem yatırımlarını yaptılar, hem vergilerini verdiler. Hem istihdamlarını yaptılar. Bu insanlara haksız saldırılar yapılmakta, neredeyse kapatsınlar gitsinler diyenler vardır. Dolayısıyla bu konunun artık masaya yatırılması gerekiyor. Otellerin faydası yoksa kapatıp gitmelerini söyleyelim” dedi.

Çağıner, şöyle devam etti: Uçuşlar 20 Mayıs’ta başlasa bile normalleşme süreci Temmuz ayında başlayacaktır. Ancak başta Avrupa olmak üzere Türkiye uçuşlar açılsa dahi hem sağlık açısından hem de turistlerin ülkelerinde kalması için tedbirler alacaktır. Dolayısı ile uçuşlar başlasa bile bizim turizmimizde iyileşme zaman alacaktır. Yaşanan süreç gösterdi ki otel ve casinolar ekonominin can damarıdır. Bu işletmelerde çalışanlar iç piyasada büyük alım yapmaktadır. Dolayısı ile sektör durduğu ve çalışanların çoğu gittiği için iç piyasa da kötü etkilenmişti.

Turizmin ekonomiye katkısının ne kadar büyük olduğunu anlatıyoruz. Kimse bizi dinlemedi. Haziran ayı gibi virüs etkisi azalacak ve tek konuşacağımız konu da turizmin ekonomiye olan etkisi olacak. Turizmin tüketimde bu kadar yer kapladığını üretici yeni fark etmeye başladı. Turizm ve casinoların ülke ekonomisindeki yokluğunu hep birlikte tecrübe edeceğiz.”