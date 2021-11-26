Büyük vurgun önlendi

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen yolsuzluk, suiistimal, yasa dışılık, vurgun, soygun gibi olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde Belçikalı bir proje müdürü yer alıyor. Bir firmada müdür olan Jacky Julian David’in, Endonezya’daki bir bankadan, 32 milyon Euro havale edilmesini sağlamak amacıyla sahte evrak tanzim ettiği iddia edildi.

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre; bu amaca ulaşabilmek için Türkiye İş Bankası Gazimağusa şube müdürü ile aynı şubede çalışan bir memurun imzaları taklit edilerek noterden tasdik alındı. Endonezya’dan gelecek paranın 4 milyon 400 bin Euro’luk kısmının ise Ürdün uyruklu bir şahsın hesabına yatırılması hedefleniyordu.

İki suçlamayla mahkemeye çıkarıldı

Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Jacky Julian David hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı, “evrak sahteleme” ve “sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme” suçlamaları ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol, zanlı Jackie Julien Dewitte’nin 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında, İskele’de faaliyet gösteren ve proje müdürü olduğu Arrow United Projects LTD. adına, Endonezya'da faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro para havale edilmesini sağlamak ve bahse konu meblağın yüzde 14'ü olan 4 milyon 480 bin Euro parayı Ürdün uyruklu Mohammad Ahmad Almasrı adına yatırılmasını sağlamak amacıyla, Türkiye İş Bankası adına İngilizce yazılı bir taahhüt belgesi hazırladığını söyledi. Polis, zanlının belge üzerine Türkiye İş Bankası'nda müdür olarak çalışan Müge Özben ve aynı bankada memur olarak çalışan Ceren Ece Uçar'ın imzalarını atıp sahtelediğini açıkladı.Sahte belgeyi tedavüle sürdüZanlının konu evrakı sahteledikten sonra, Gazimağusa’da tasdik memuruna verip mühürlenmesini sağlamak suretiyle de tedavüle sürdüğünü belirten Kol, olayın 12 Kasım 2021 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Zanlının 24 Kasım 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi ile emareler olduğunu ifade ederek, bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Jackie Julien Dewitte’nin tahkikat maksatları bakımından bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.