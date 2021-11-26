Büyük vurgun önlendi

Hüseyin ÇİÇEK
Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen yolsuzluk, suiistimal, yasa dışılık, vurgun, soygun gibi olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde Belçikalı bir proje müdürü yer alıyor. Bir firmada müdür olan Jacky Julian David’in, Endonezya’daki bir bankadan, 32 milyon Euro havale edilmesini sağlamak amacıyla sahte evrak tanzim ettiği iddia edildi.
Mahkemeye yansıyan bilgilere göre; bu amaca ulaşabilmek için Türkiye İş Bankası Gazimağusa şube müdürü ile aynı şubede çalışan bir memurun imzaları taklit edilerek noterden tasdik alındı. Endonezya’dan gelecek paranın 4 milyon 400 bin Euro’luk kısmının ise Ürdün uyruklu bir şahsın hesabına yatırılması hedefleniyordu.
İki suçlamayla mahkemeye çıkarıldı
Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Jacky Julian David hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı, “evrak sahteleme” ve “sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme” suçlamaları ile dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Sahte belgeyi tedavüle sürdü
Zanlının konu evrakı sahteledikten sonra, Gazimağusa’da tasdik memuruna verip mühürlenmesini sağlamak suretiyle de tedavüle sürdüğünü belirten Kol, olayın 12 Kasım 2021 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini belirtti. Zanlının 24 Kasım 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi ile emareler olduğunu ifade ederek, bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Jackie Julien Dewitte’nin tahkikat maksatları bakımından bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.