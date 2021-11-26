İbretlik ceza işte böyle

Suna ERDEN

Lefkoşa’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan, yapılan soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis öngören soygun suçundan yargılanan sanık,

2,5 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın, 27 Ağustos 2020 tarihinde Göçmenköy'de Sammy Lytan Wairagala’ya ait evden Beko marka televizyonu çaldığı belirtildi. Güvenlik kameralarında yapılan kontrolde sanığın çaldığı televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiği anımsatıldı.



Sanığın 3 Eylül 2020 tarihinde ise Ada Dorm isimli öğrenci yurdundan HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken tespit edildiği aktarıldı.Sanığın kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi iki şahsı vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak, ciddi şekilde darp ettiği belirtildi.Sanığın 3 Eylül’de tespit edilerek tutuklandığı, yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından beri KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiği ifade edildi.Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu ifade etti. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini ve oybirliği ile 2.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.