Soyguna 18 ay 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 18’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın baktığı davada öncelikle olgular aktarıldı.

Soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiği belirtildi.



Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiği aktarıldı.Sanıkların Uwadiale’yi darp ettikleri, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işledikleri anımsatıldı.Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanıkların işledikleri soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu söyledi.Kâtip, sanıkların işledikleri suçun toplumu huzursuz eden, kamu düzenini bozan ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunu belirterek, hapislik dışında başka bir ceza öngörülemeyeceğini ifade etti.Yargıç, sanıklara oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.