Girne’deki evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Nisa Hacı için umutlu bekleyiş sürüyor.

Güney Kıbrıs’ta Makarios Hastanesi’nde tedavi gören Yargıç Nüvit Gazi ile İçişleri Bakanlığı Müseşarı Emre Hacı’nın kızları Nisa Hacı’ya uyuması için verilen ilaçlar dün azaltılmaya başlandı.



Nisa önceki gün nefes alıp verirken, bunun yeterli bir tepki olmadığı, ilacın azaltılmasından sonra daha belirgin tepkiler beklendiği ifade edildi.

Ne olmuştu

Nisa Hacı, 21 Kasım akşamı Girne’deki evinde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Eve gelen sağlık ekipleri, Nisa’nın duran kalbini çalıştırmayı başarmış, akabinde tedavi için Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırmıştı. Nisa, 22 Kasım’da öğlen saatlerinde tedavi için Güney Kıbrıs’a götürülmüştü. Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nisa, ilaçla uyutulmuştu. Nisa, önceki gün ilk tepki olarak, nefes alıp verirken, dün de verilen ilaçlar azaltıldı. Nisa’nın bugün daha belirgin tepkiler vermesi bekleniyor.